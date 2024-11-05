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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Cristian Medina, sarı-lacivertlilere transferi gerçekleşmediği için takımıyla maçlara çıkmama kararı almış ve kadro dışı bırakılmıştı. Arjantin basını, genç futbolcuyla ilgili yaşanan yeni gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 10:52
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden birisi de Cristian Medina olmuştu.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

Sarı-lacivertliler, Boca Juniors forması giyen Arjantinli futbolcu için uzun uğraşlar vermiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

Medina'dan vazgeçmeyen Kanarya, Cristian Medina için Arjantin ekibinin kapısını bir kez daha çaldı.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

Yönetimin 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca'ya 10 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus + sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği iddia edilmişti.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

Boca'nın bu teklife sıcak baktığı ancak Fenerbahçe'nin ödemeyi 3 yıla yayılan taksitlerle ödemek istemesi nedeniyle transferin çıkmaza girdiği öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

Fenerbahçe'ye transferi bir türlü gerçekleşmeyen Cristian Medina ise flaş bir hamleye imza attı.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

Arjantinli futbolcu, 24 Ekim'de oynanan Gimnasia maçına çıkmama kararı aldı.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

22 yaşındaki oyuncu, bu hareketi sonrası kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

Boca Juniors'ın Deportivo Riestra ve Lanus ile oynadığı maçlarda da forma giymeyen Cristian Medina, teknik direktör Fernando Gago ile bir toplantı gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

ESPN muhabiri Diego Monroig'in haberine göre; Fernando Gago, orta saha bölgesinde yaşanan sakatlıkların ardından Medina'ya tekrar oynayıp oynamayacağını sordu.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

KARARINDAN VAZGEÇMEDİ

Arjantinli futbolcunun ise 1 Ocak'ta Fenerbahçe'ye gideceğinin kesinleşmesinin ardından forma giyeceğini söylediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

Medina'nın Boca ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...

22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.

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