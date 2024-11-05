TRANSFER HABERİ - Medina'dan Fenerbahçelileri mest eden hareket! İstanbul'a gelmek için...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'nin sezon başından bu yana kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Cristian Medina, sarı-lacivertlilere transferi gerçekleşmediği için takımıyla maçlara çıkmama kararı almış ve kadro dışı bırakılmıştı. Arjantin basını, genç futbolcuyla ilgili yaşanan yeni gelişmeyi duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Yönetimin 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Boca'ya 10 milyon dolar bonservis + 5 milyon dolar bonus + sonraki satıştan yüzde 20 pay önerdiği iddia edilmişti.
Boca'nın bu teklife sıcak baktığı ancak Fenerbahçe'nin ödemeyi 3 yıla yayılan taksitlerle ödemek istemesi nedeniyle transferin çıkmaza girdiği öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'ye transferi bir türlü gerçekleşmeyen Cristian Medina ise flaş bir hamleye imza attı.
Arjantinli futbolcu, 24 Ekim'de oynanan Gimnasia maçına çıkmama kararı aldı.
22 yaşındaki oyuncu, bu hareketi sonrası kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.
Boca Juniors'ın Deportivo Riestra ve Lanus ile oynadığı maçlarda da forma giymeyen Cristian Medina, teknik direktör Fernando Gago ile bir toplantı gerçekleştirdi.
ESPN muhabiri Diego Monroig'in haberine göre; Fernando Gago, orta saha bölgesinde yaşanan sakatlıkların ardından Medina'ya tekrar oynayıp oynamayacağını sordu.
KARARINDAN VAZGEÇMEDİ
Arjantinli futbolcunun ise 1 Ocak'ta Fenerbahçe'ye gideceğinin kesinleşmesinin ardından forma giyeceğini söylediği belirtildi.
Cristian Medina bu sezon Boca Juniors formasıyla 30 maçta süre aldı.
22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
Medina'nın Boca ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2027'ye kadar devam ediyor.
22 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 13 milyon Euro.
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