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Haberler Fenerbahçe

Dünyaca ünlü hesaptan Jose Mourinho paylaşımı! "Spot ışıklarını seviyor"

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u yendiği maçın ardından Jose Mourinho'nun maçtan görüntüleri dış basında da gündem oldu. Dünyaca ünlü sosyal medya hesabı Bleacher Report, Portekizli teknik adamın o anlarını resmettiği bir görsel paylaştı. İşte o paylaşım...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 10:32
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Dünyaca ünlü hesaptan Jose Mourinho paylaşımı! "Spot ışıklarını seviyor"

Dünyaca ünlü sosyal medya hesabı Bleacher Report, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la yaptığı maçın ardından Portekizli çalıştırıcının maç içerisindeki hareketlerini ve tartışmalarını içeren bir görsel paylaştı. Görselde Mourinho'nun sarı kart görme anı, son dakikada gelen golün ardından yaptığı sevinç gösterisi, Enis Destan'a küfür etmesi ve daha sonra bordo-mavili taraftarlarla tartışması resmedildi. Bleacher Report yaptığı paylaşıma, "Gittiği her yerde spot ışıklarını seviyor" notunu düştü.

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