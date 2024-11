Dünyaca ünlü hesaptan Jose Mourinho paylaşımı! "Spot ışıklarını seviyor"

Dünyaca ünlü sosyal medya hesabı Bleacher Report, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la yaptığı maçın ardından Portekizli çalıştırıcının maç içerisindeki hareketlerini ve tartışmalarını içeren bir görsel paylaştı. Görselde Mourinho'nun sarı kart görme anı, son dakikada gelen golün ardından yaptığı sevinç gösterisi, Enis Destan'a küfür etmesi ve daha sonra bordo-mavili taraftarlarla tartışması resmedildi. Bleacher Report yaptığı paylaşıma, "Gittiği her yerde spot ışıklarını seviyor" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM

José Mourinho in Fenerbahçe's win over Trabzonspor: ▫️ Carded ▫️ Knee-slide fail after Sofyan Amrabat's 102nd-minute winner ▫️ Calls out Trabzonspor player ▫️ Taunted the opposing fans Loves the spotlight wherever he goes 🎥 pic.twitter.com/UgqLulCp2X