Onvo Antalyaspor - Reeder Samsunspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Onvo Antalyaspor ile Reeder Samsunspor karşı karşıya geliyor. Üst ve alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada, Emre Belözoğlu'nun öğrencileri hata yapmak istemiyor. Küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefleyen Akdeniz temsilcisi, bu sezon çıktığı 28 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi aldı. 36 puanla 11. sırada yer alan Antalyaspor, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetin yanına bir yenisini daha eklemek istiyor. Thomas Reis yönetiminde sezonun flaş takımlarından biri olmayı başaran Samsunspor ise son 5 haftada sadece 1 galibiyet alabildi. Beklenmedik puan kayıplarının ardından çıkış arayan Karadeniz ekibi, 28 hafta sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor. Günün kapanış maçında iki takım da kazanan taraf olmayı amaçlıyor.

MAÇIN 11'LERİ

Onvo Antalyaspor: Piric, Mert, Veysel, Thalisson, Güray, Soner Dikmen, Rakip, Van de Streek, Kaluzinski, Samudio, Larsson

Reeder Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Ait Bennasser, Holse, Schindler, Emre, Muja, Mouandilmadji

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ONVO ANTALYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başladı.

ONVO ANTALYASPOR-REEDER SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.