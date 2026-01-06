CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İtalya Serie A Lecce-Roma MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lecce-Roma MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Lecce ile Roma karşı karşıya gelecek. Düşme hattından uzaklaşmayı ve yukarıya doğru çıkmayı hedefleyen Lecce, 17 puanla 16. sırada yer alıyor. Gasperini önderliğinde beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 4. sıraya kadar gerileyen Roma ise zorlu deplasmanda çıkış arıyor. Öte yandan futbolsveerler, "Lecce-Roma maçı canlı izle" konusunu araştırıyor. Peki, Lecce-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

İtalya Serie A Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 14:36
Lecce-Roma MAÇI CANLI | Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Lecce-Roma maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Serie A'da 19. hafta heyecanı, Lecce ile Roma arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Alt sıralardan uzaklaşıp rahat bir nefes almak isteyen Lecce, 17 puanla 16. basamakta bulunuyor. Gian Piero Gasperini yönetiminde beklenmedik puan kayıpları yaşayan ve 4. sıraya gerileyen Roma ise zorlu deplasmanda yeniden yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Lecce-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

LECCE-ROMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya Serie A'nın 19. haftasında oynanacak Lecce-Roma maçı 6 Ocak Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

LECCE-ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Via Del Mare'de oynanacak Lecce-Roma maçı S Sport Plus, S Sport 2 ve Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

