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Haberler İngiltere Premier Lig Premier Lig’de skandal an! Hakem maçı erken bitirdi, ardından kararını geri aldı

Premier Lig’de skandal an! Hakem maçı erken bitirdi, ardından kararını geri aldı

İngiltere Premier Lig’in 31. haftasında Goodison Park’ta oynanan Everton-Arsenal maçında şaşkınlık yaratan bir hakem kararı yaşandı. Mücadelenin hakemi Darren England, uzatma süresi tam dolmadan maçı bitirince futbolcular ve taraftarlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 18:07
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Premier Lig’de skandal an! Hakem maçı erken bitirdi, ardından kararını geri aldı

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Goodison Park'ta oynanan Everton-Arsenal maçında şaşkınlık yaratan bir hakem kararı yaşandı. Mücadelenin hakemi Darren England, uzatma süresi tam dolmadan maçı bitirince futbolcular ve taraftarlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Karşılaşmaya dört dakika duraklama süresi eklenmişti. Ancak hakem England süre henüz tamamlanmadan son düdüğü çaldı. Arsenal oyuncuları bu karara sert tepki gösterdi. Futbolcuların yoğun itirazları sonrasında hatasını fark eden England oyunu yeniden başlatma kararı aldı.

Ancak bu ilginç anlar burada da bitmedi. Hakem Darren England, maçı yeniden başlattıktan sadece birkaç saniye sonra yeniden bitiş düdüğünü çaldı. Bu karar Arsenal cephesinde büyük öfkeye neden oldu. Oyuncular maçın bu şekilde sona ermesine tepki göstererek hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

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