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Haberler Fenerbahçe

Mourinho'yu hiç böyle görmediniz! 90+12'de gelen golden sonra...

Trendyol Süper Lig'şn 11. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelenin son anlarında gelen Fenerbahçe golü sonrası Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun sevinci ise gündem oldu. İşte o anlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 21:20 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 21:25
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Mourinho'yu hiç böyle görmediniz! 90+12'de gelen golden sonra...

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Fenerbahçe'yi konuk etti.

2-2 devam eden ve 12 dakika uzatma verilen mücadelenin son dakikasında sarı lacivertli ekip, Sofyan Amrabat'la golü buldu ve skoru 3-2'ye getirdi.

Amrabat'ın golü sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho gol sevincini yaşarken koşarak sahaya girdi, dizleri üzerine kaydı ve yerde yuvarlandı.

İşte Mourinho'nun daha önce görülmemiş o anları...

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