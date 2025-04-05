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Haberler Sivasspor Rıza Çalımbay: Zor maçlarımız başlıyor

Rıza Çalımbay: Zor maçlarımız başlıyor

Net Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, bundan sonraki haftalarda kendileri için zor maçların başlayacağını belirterek, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacaklarını söyledi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 16:49
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Rıza Çalımbay: Zor maçlarımız başlıyor

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın iki takım için de zor olacağını bilerek Rize deplasmanına geldiklerini dile getiren Çalımbay, "İki takım da çok iyi şekilde mücadele etti ve iyi oynamaya çalıştı. Böyle olacağı belliydi. Buradan kim galip gelirse biraz olsun rahatlayacaktı ama ne biz rahatladık ne de Rizespor. İyi bir lig maçı oldu. Oyuncularım gerçekten iyi mücadele etti. Bizim zor maçlarımız başlıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarımız var. Deplasmanda ve özellikle böyle bir ortamda puan kazanmak bence iyi bir şey. İnşallah önümüzdeki hafta daha iyi oluruz" diye konuştu.

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