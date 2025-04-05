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Haberler Basketbol Semt 77 Yalovaspor 81-88 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Semt 77 Yalovaspor 81-88 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Semt 77 Yalovaspor'u 88-81 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 18:14
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Semt 77 Yalovaspor 81-88 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Semt 77 Yalovaspor'u 88-81 mağlup etti. 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıdaki etkili oyunuyla galibiyete uzandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Yalovaspor, ilk periyodu 17-13 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de üstünlüğünü sürdüren Yalova ekibi, soyunma odasına 38-29'luk skorla önde gitti.

Üçüncü çeyrekte vites artıran Galatasaray, farkı kapatarak son periyoda 59-58 geride girdi. Son çeyrekte oyunun kontrolünü tamamen eline alan sarı-kırmızılılar, hücumdaki etkili performanslarıyla maçı 88-81 kazanarak ligdeki galibiyet sayısını artırdı.

Galatasaray'da Codi Cummings 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Buğrahan Tuncer 14, David McCormack Izundu ise 10 sayıyla galibiyete katkı verdi.

Semt 77 Yalovaspor'da ise Jamar Sherfield 26, Justin Nichols 19 ve Johnson 10 sayıyla öne çıkan isimler oldu ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

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