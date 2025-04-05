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Haberler İngiltere Premier Lig Everton 1-1 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Everton 1-1 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Arsenal, Everton deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte maçın detayları...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 16:33 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 17:06
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Everton 1-1 Arsenal (MAÇ SONUCU ÖZET) | İngiltere Premier Lig

Arsenal, İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında deplasmanda Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin golü, 49. dakikada Iliman Ndiaye'den (P) gelirken, konuk ekibin golünü ise 34. dakikada Leandro Trossard kaydetti.

KARŞILAŞMADA İLGİNÇ AN

Maçın sonlarında hakem Darren England, uzatma süreleri dolmadan maçın bitiş düdüğünü çaldı. Futbolcuların itirazının ardından saatini kontrol edip kararından vazgeçen England, oyunu kısa bir süre daha devam ettirerek maçı sonlandırdı.

Bu karşılaşmayla birlikte Everton, 35 puana ve 14. sıraya yükseldi Arsenal ise 62 puana yükselerek 2. sıradaki yerini korudu.

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Everton, Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak; Arsenal ise sahasında Brentford'ı ağırlayacak.

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