Fenerbahçe, Boca Juniors'ın inadını kırdı! İşte Medina için ödeme planı
Futbolcunun "Gitmezsem oynamam" resti sonrası Arjantin ekibi, 15 milyon dolar bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 paya "Tamam" dedi. İşte sarı lacivertli ekibin Medina için yapacağı ödemenin planı... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
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Fenerbahçe, Arjantin ekibine bu transfer karşılığında 10 milyon dolar bonservis bedeli artı 5 milyon dolar da ulaşılabilir kolay bonus şeklinde toplamda 15 milyon dolar ödeyecek.
ÖDEMELER 6 AY ARAYLA
Sarı-lacivertler bu rakamı en başından bu yana vermiş ancak ödeme planı üzerinden sürekli pürüz çıkartılmıştı.
Ancak futbolcunun sonraki satışından Boca Juniors'a yüzde 20 pay verilecek olması, Fenerbahçe'nin bu anlaşmada elini güçlendirdi.
15 milyon doların ödeme planı konusunda yaşanan anlaşmazlık, 5 takside bağlandı.
İlk taksit 3 milyon dolar tutarında olacak ve ödemesi Nisan 2026'da yapılacak.
Diğer ödemeler bu tarihten itibaren 6 ay arayla gerçekleşecek.
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