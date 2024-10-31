  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe, Boca Juniors'ın inadını kırdı! İşte Medina için ödeme planı

Futbolcunun "Gitmezsem oynamam" resti sonrası Arjantin ekibi, 15 milyon dolar bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 paya "Tamam" dedi. İşte sarı lacivertli ekibin Medina için yapacağı ödemenin planı... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe, Boca Juniors'ın inadını kırdı! İşte Medina için ödeme planı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden bu yana almak için yoğun çaba harcadığı Cristian Medina transferinde mutlu sona ulaşıldı.

Fenerbahçe, Boca Juniors'ın inadını kırdı! İşte Medina için ödeme planı

Sabah'ın haberine göre, 22 yaşında olan ve potansiyeli yüksek gelecek vadeden isimler arasında gösterilen Arjantinli merkez orta saha için kulübü Boca Juniors'ın inadı kırıldı.

Fenerbahçe, Boca Juniors'ın inadını kırdı! İşte Medina için ödeme planı

Futbolcunun "Ocak ayında göndermezseniz bu takımda da oynamam" resti bunda etkili oldu.

Fenerbahçe, Boca Juniors'ın inadını kırdı! İşte Medina için ödeme planı

Fenerbahçe, Arjantin ekibine bu transfer karşılığında 10 milyon dolar bonservis bedeli artı 5 milyon dolar da ulaşılabilir kolay bonus şeklinde toplamda 15 milyon dolar ödeyecek.

Fenerbahçe, Boca Juniors'ın inadını kırdı! İşte Medina için ödeme planı

ÖDEMELER 6 AY ARAYLA

Sarı-lacivertler bu rakamı en başından bu yana vermiş ancak ödeme planı üzerinden sürekli pürüz çıkartılmıştı.

Fenerbahçe, Boca Juniors'ın inadını kırdı! İşte Medina için ödeme planı

Ancak futbolcunun sonraki satışından Boca Juniors'a yüzde 20 pay verilecek olması, Fenerbahçe'nin bu anlaşmada elini güçlendirdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Juve evinde Parma'ya takıldı Juve evinde Parma'ya takıldı 01:20
Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... 01:20
Tottenham, City'i sahasında eledi! Tottenham, City'i sahasında eledi! 01:20
Inter, 10 kişilik Empoli'yi rahat geçti Inter, 10 kişilik Empoli'yi rahat geçti 01:20
Chelsea'ye Lig Kupası'nda Newcastle şoku! Chelsea'ye Lig Kupası'nda Newcastle şoku! 01:20
Arsenal tur biletini 3 golle aldı Arsenal tur biletini 3 golle aldı 01:20
Daha Eski
Ferdi'li Brighton Liverpool'a elendi! Ferdi'li Brighton Liverpool'a elendi! 01:20
ManU sahasında farklı turladı! ManU sahasında farklı turladı! 01:20
Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... Benfica doludizgin! Kerem ve Orkun... 01:18
Tottenham, City'i sahasında eledi! Tottenham, City'i sahasında eledi! 01:14
Juve evinde Parma'ya takıldı Juve evinde Parma'ya takıldı 01:07
Arsenal rahat turladı! Arsenal rahat turladı! 01:06