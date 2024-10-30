Osayi-Samuel: "Türkiye'de başka bir takıma gitmem"

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Bright Osayi-Samuel, hakkında çıkan transfer iddialarına yaptığı açıklamayla son noktayı koydu. Takımdan ayrılması ve hatta Galatasaray'a gidebileceği iddiaları gündeme gelen sağ bek oyuncusu, transferine yönelik ilk kez net ifadeler kullandı. İşte Osayi-Samuel'in açıklamaları...

Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco ile yapılan son görüşmede, "Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon Euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız" dediği gelen haberler arasındaydı.