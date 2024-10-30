Osayi-Samuel: "Türkiye'de başka bir takıma gitmem"
Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen ve Galatasaray'a gitme ihtimali bulunduğu iddiası ortaya atılan Bright Osayi-Samuel, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Osayi, Fenerbahçe'den talep ettiği rakamla ilgili de "Nerden çıkarıyorlar, bilmiyorum" dedi. (FENERBAHÇE HABERLERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 21:22 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 21:25
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"BU RAKAMLARI NERDEN ÇIKARIYORLAR BİLMİYORUM"
Ancak, yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'YE İHANET ETMEM"
Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." sözlerini sarf etti.
DİĞER