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Haberler Fenerbahçe

Osayi-Samuel: "Türkiye'de başka bir takıma gitmem"

Fenerbahçe'den ayrılacağı öne sürülen ve Galatasaray'a gitme ihtimali bulunduğu iddiası ortaya atılan Bright Osayi-Samuel, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Osayi, Fenerbahçe'den talep ettiği rakamla ilgili de "Nerden çıkarıyorlar, bilmiyorum" dedi. (FENERBAHÇE HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 21:22 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 21:25
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Osayi-Samuel: "Türkiye'de başka bir takıma gitmem"

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Bright Osayi-Samuel, hakkında çıkan transfer iddialarına yaptığı açıklamayla son noktayı koydu. Takımdan ayrılması ve hatta Galatasaray'a gidebileceği iddiaları gündeme gelen sağ bek oyuncusu, transferine yönelik ilk kez net ifadeler kullandı. İşte Osayi-Samuel'in açıklamaları...

Osayi-Samuel: "Türkiye'de başka bir takıma gitmem"

Twitch yayınında konuşan Osayi-Samuel'in menajeri Steven Beck, Fenerbahçe yönetimini iyice köşeye sıkıştırdığı, sportif direktör Mario Branco ile yaptığı görüşmede resti çektiği belirtilmişti.

Osayi-Samuel: "Türkiye'de başka bir takıma gitmem"

Yıllık 2.5 milyon Euro'luk maaş talebiyle tepki çeken Beck'in sportif direktör Mario Branco ile yapılan son görüşmede, "Galatasaray'dan teklif aldık. Bize 2.5 milyon Euro önerdiler. Bu nedenle isteğimizde indirim yapamayız" dediği gelen haberler arasındaydı.

Osayi-Samuel: "Türkiye'de başka bir takıma gitmem"

"BU RAKAMLARI NERDEN ÇIKARIYORLAR BİLMİYORUM"

Ancak, yıldız oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istediği iddialarını yalanlayarak, "Bu rakamları nereden çıkarıyorlar bilmiyorum. Ben hiçbir zaman bir şey istemedim." ifadelerini kullandı.

Osayi-Samuel: "Türkiye'de başka bir takıma gitmem"

"FENERBAHÇE'YE İHANET ETMEM"

Öte yandan Türkiye'de başka bir takımda oynamayacağını söyleyen Osayi, "Fenerbahçe'ye asla ihanet etmem, Türkiye'de başka bir takımda asla oynamam." sözlerini sarf etti.

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