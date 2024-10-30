Fenerbahçe'den tüm dertleri unutturacak transfer!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak o yıldız için düğmeye bastığı öğrenildi. Bu transferi teknik direktör Jose Mourinho'nun da çok istediği vurgulanıyor. İşte detaylar...
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Sportif direktör Mario Branco'nun kasım ayında Roma'dan Ghisolfi ile buluşacağı ve Dybala'nın geleceği konusunda gelişmelerin olabileceği vurgulandı.
Sözleşmesi sezon sonu bitecek Arjantinli yıldızı Mourinho'nun istediği öne sürülüyor.
Forvet arkası, sağ kanat ve 10 numarada oynayabilen Dybala'nın değeri 12 milyon euro.
Yıldız isimle ilgili gelişmeler, sarı-lacivertli camiada merakla takip ediliyor.
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