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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den tüm dertleri unutturacak transfer!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya'nın son olarak o yıldız için düğmeye bastığı öğrenildi. Bu transferi teknik direktör Jose Mourinho'nun da çok istediği vurgulanıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Fenerbahçe'den tüm dertleri unutturacak transfer!

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, transfer operasyonuna başladı.

Fenerbahçe'den tüm dertleri unutturacak transfer!

İtalya basını, sarı-lacivertli takımın Roma'dan Paulo Dybala ile ilgilendiğini duyurdu.

Fenerbahçe'den tüm dertleri unutturacak transfer!

Sarı Kanarya'nın 30 yaşındaki hücum futbolcusunun transferi için Çizme ekibinin yönetimi ile yakın bir zamanda masaya oturacağı öne sürüldü.

Fenerbahçe'den tüm dertleri unutturacak transfer!

Sportif direktör Mario Branco'nun kasım ayında Roma'dan Ghisolfi ile buluşacağı ve Dybala'nın geleceği konusunda gelişmelerin olabileceği vurgulandı.

Fenerbahçe'den tüm dertleri unutturacak transfer!

Sözleşmesi sezon sonu bitecek Arjantinli yıldızı Mourinho'nun istediği öne sürülüyor.

Fenerbahçe'den tüm dertleri unutturacak transfer!

Forvet arkası, sağ kanat ve 10 numarada oynayabilen Dybala'nın değeri 12 milyon euro.

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