TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi biten ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Bright Osayi-Samuel ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İskoç basını, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Ancak Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun bu talebini fazla bularak indirime gitmesini istedi.
Sarı-lacivertlilerle Nijeryalı sağ bek arasındaki görüşmeler sürerken, Osayi'den geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.
Yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Takvim'e konuşan Osayi, "Seneye burada mısın?" sorununa "Bilmiyorum, bana bağlı değil." yanıtını verdi.
Nijeryalı sağ bekin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, İskoç basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR
Rangers News'ta yer alan habere göre; Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.
Haberde ayrıca Rangers'ın daha önce de ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için yeniden devreye girebileceği belirtildi.
Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta süre aldı.
Nijeryalı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.
Osayi'nin güncel piyasa değeriyse 8 milyon Euro.
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