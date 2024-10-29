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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi biten ve takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Bright Osayi-Samuel ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. İskoç basını, yıldız futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 11:19
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev maçta Trabzonspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile birlikte sözleşmesi sezon sonunda biten isimlerden biri de Bright-Osayi Samuel...

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Gösterdiği etkili performansla taraftarın sevgilisi olan Nijeryalı yıldız, yıllık 1.9 milyon Euro olan maaşını 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep etti.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Ancak Fenerbahçe yönetimi, 26 yaşındaki futbolcunun bu talebini fazla bularak indirime gitmesini istedi.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Sarı-lacivertlilerle Nijeryalı sağ bek arasındaki görüşmeler sürerken, Osayi'den geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Yıldız futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United ile oynanan maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Takvim'e konuşan Osayi, "Seneye burada mısın?" sorununa "Bilmiyorum, bana bağlı değil." yanıtını verdi.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Nijeryalı sağ bekin Fenerbahçe'de kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, İskoç basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA HAZIRLANIYOR

Rangers News'ta yer alan habere göre; Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanıyor.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Haberde ayrıca Rangers'ın daha önce de ilgilendiği 26 yaşındaki futbolcu için yeniden devreye girebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Bright Osayi-Samuel bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maçta süre aldı.

TRANSFER HABERİ - Osayi-Samuel'den Fenerbahçelileri yıkan haber!

Nijeryalı futbolcu, 1 asistlik bir performans sergiledi.

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