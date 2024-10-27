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Haberler Fenerbahçe

Edin Dzeko: Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2024 Pazar 21:35
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Edin Dzeko: Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından sarı-lacivertlilerde Edin Dzeko dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE DZEKO'NUN AÇIKLAMALARI

"Maça iyi başladık. Amacımız önde basarak gol bulmaktı erkenden. İlk yarıda topa biraz daha az dokunmalıydık bence. Bunu ikinci yarıda yapabildik, skor 1-0 olsaydı tehlikeli olabilirdi. Bana göre hala gelişmemiz gerekiyor."

"Ben kariyerim boyunca takım için oynadım. Dışarıdaki insanlar sadece gole odaklanıyor. Golün dışında hafta için çok büyük çalışma yapıyoruz. Gol, çalışmalarınızın ödülü anlamına geliyor. Ben takımıma defansta da yardım ediyorum. Fenerbahçe beni bunun için buraya getirdi."

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