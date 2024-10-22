Fenerbahçe'de flaş İsmail Yüksek gelişmesi! ManU maçında...
Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye karşı deplasmanda oynanan maçta omuz sakatlığı yaşamış ve bir süre tedavi göreceği açıklanmıştı. Yüksek'in Manchester United maçında oynayıp oynamayacağı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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"Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."
A Milli Futbol Takımımızın oynadığı Karadağ ve İzlanda maçlarını da sakatlık sebebiyle kaçıran İsmail'in sakatlığı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
NTV Spor'da yer alan haberde, oyuncunun sakatlığı atlattığı ve takım ile antrenmanlara başladığı belirtildi.
İsmail Yüksek'in ayrıca Fenerbahçe'nin ev sahipliği yapacağı Manchester United maçında kadroda yer alacağı ifade edildi.
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