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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de flaş İsmail Yüksek gelişmesi! ManU maçında...

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye karşı deplasmanda oynanan maçta omuz sakatlığı yaşamış ve bir süre tedavi göreceği açıklanmıştı. Yüksek'in Manchester United maçında oynayıp oynamayacağı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 15:10
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Fenerbahçe'de flaş İsmail Yüksek gelişmesi! ManU maçında...

Fenerbahçe'nin yetenekli ön libero oyuncusu İsmail Yüksek, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Twente maçında sakatlık yaşamıştı.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Yüksek gelişmesi! ManU maçında...

Karşılaşmanın ardından sarı lacivertli kulüpten yapılan oyuncunun sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme ise şu şekildeydi...

Fenerbahçe'de flaş İsmail Yüksek gelişmesi! ManU maçında...

"UEFA Avrupa Ligi'nde Twente ile oynadığımız karşılaşmada omuzuna darbe alan oyuncumuz İsmail Yüksek'in MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir."

Fenerbahçe'de flaş İsmail Yüksek gelişmesi! ManU maçında...

"Yapılan değerlendirme neticesinde sol omuz bağlarında kısmi hasar tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."

Fenerbahçe'de flaş İsmail Yüksek gelişmesi! ManU maçında...

A Milli Futbol Takımımızın oynadığı Karadağ ve İzlanda maçlarını da sakatlık sebebiyle kaçıran İsmail'in sakatlığı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de flaş İsmail Yüksek gelişmesi! ManU maçında...

NTV Spor'da yer alan haberde, oyuncunun sakatlığı atlattığı ve takım ile antrenmanlara başladığı belirtildi.

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