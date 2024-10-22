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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe Medicana 3-0 Beşiktaş Ayos | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında evinde Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, setleri 25-14, 25-20, 25-13 sonuçlarla kazandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 15:48 Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 15:49
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Fenerbahçe Medicana 3-0 Beşiktaş Ayos | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fenerbahçe Medicana, Sultanlar Ligi'nin 4'üncü haftasında evinde Beşiktaş'ı 25-14, 25-20 ve 25-13'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti. Mücadelede en skorer isim sarı-lacivertli ekipte 17 sayı üreten Melissa Vargas oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 4'üncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş ise 2'nci yenilgisini aldı.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte Saliha Şahin, kalça ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Gizem Güreşen, diz ekleminde zorlanmaya bağlı ödem, Jovana Brakocevic ise dirsek ekleminde tendon hasarı nedeniyle karşılaşmada forma giymedi.

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