Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından spor yazarları tarafların 1'er puanla sahadan ayrıldığı karşılaşmayı ele aldılar. İşte o değerlendirmeler...
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Böyle her iyi takıma puan dağıtmaya devam ederse erkenden havlu atmak zorunda kalabilir. Hala ortada aklıbaşında bir oyun yok. Neymiş Mourinho'nun takımlarının oyunu böyleymiş. Bu takım Fenerbahçe. Ona göre bir oyun bulmak zorunda. Samsunspor takımını tebrik ediyorum. Eğer her takıma bu istekle ve bu mücadeleyle oynarlarsa ligin belirleyici ekiplerinden biri olurlar.
GÜRCAN BİLİÇ - KORKMUYORLAR
Eskiler, ''Bile bile lades'' derler. Fenerbahçe, rakibin korkması gereken takım olmaktan çıktı, skor koruyan, rakipten çekinen bir hale geldi. Bunun adı ''Doğru oyun'' da değil. Geçen sene 3 maçta öne geçtiği halde berabere kalarak puan kaybetmişlerdi. Bu sene daha 10. haftaya gelmeden bu sayı Göztepe ile beraber 2 oldu.
Ne ön tarafın topu ayağına aldığında geliştireceği bir kurgu var, ne de arkası topu kaptığında güçlüce ileri vurmaktan başka çözüme sahip olmayan bir takımın şampiyonluk hesapları yaparken kaderinin bu kadar ''Kaosa'' bırakması affedilmez. Samsunspor'un oyun planı, pas rotaları, kenar bindirmeleri; her şey çalışılmış ve plan dahilinde. Ve Mourinho'nun takımı bu planı, arzuyu engellemek adına 11 kişi defans yaptı.
Takım çaresizlik yaşadığında el koyması gerekenler tecrübeli oyunculardır. Dzeko, arkadaşlarını ileri çıkmak için zorladı durdu. Kimse o baskıya katılmadı. Bu tavır Samsun'u cesaretlendirdi, ikinci yarıdaki agresif oyunu getirdi. Öne geçmesine rağmen F.Bahçe hücum aksiyonlarında 3 pası bir araya getiremedi. Beraberlikten de kötüsü bu başıbozukluk ve her oyuncunun kendi sistemini yönetmeye çalışması…Bunları çözmesi gereken ve bu ligin büyük takımlar için ruhunu anlamasını beklediğimiz kişi Mourinho.
Premier Lig'de zor deplasmanda beraberlik kötü sonuç değil. Ama elindeki kadro da oradaki rakiplerle denk değil. Belki de İtalyan yardımcılarının Serie A'dan gelen ''Tedbir dozu yüksek'' bakış açıları böylesine düşük tempoyu ve kısıtlı coşkuyu getiriyor. Sonuçta her maçı ayrı bir final olarak takımın önüne getirecek, baskıyı artıracak ve sürekli bir öz güven testine girmek zorunda kalacaklar.
MUSTAFA ÇULCU - DENEYİMSİZ HAKEMLE FUTBOL BÖYLE
Çaresiz MHK bir önceki müsabakasında ciddi hatalar yapar acemi Muhammet Ali Medoğlu'nu bu maça atadı. Kostic'e gösterdiği kart skandaldı. Pozisyonda faul bile yok. Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt, yok gol temiz ancak yardımcı bu pozisyona ofsayt kaldırdı bu daha büyük skandaldı. Hakem VAR'la iletişime geçip golü verdi. Samsun'un penaltı beklediği Amrabat'ın pozisyonunda oyuncu küçülüyor, kolu kapalı. Penaltı olmaz.
Hakem VAR'la iletişime geçti, devam kararı doğruydu. Hakemin maçta gösterdiği, göstermediği kartlar, verdiği vermediği fauller çok tartışılır. Deneyimsiz hakemle futbol böyle oluyor. Samsun'un beraberlik golü öncesi Fenerbahçeli oyuncuya arkadan bir itme söz konusu ancak ekrana görüntü çok net gelmiyor. Bu gol çok tartışılır. Hakemin deneyim kazanması ve toparlanması lazım. Ancak önce hakemliği toparlayacak olanların toparlanması gerekiyor.
Samsunspor oyuna çok hızlı girdi ön bölgede baskılıydı. Fenerbahçe pozisyona girmeden golü buldu. İlerleyen dakikalarda kontrol Fenerbahçe'nindi. İkinci yarıya Samsun yine aynı hızla girince beraberliği yakaladı. Mourinho inadını kırıp İrfan Can'ı oyuna alınca oyun kontrolünü ele aldı önce geçti. Ancak istekli, coşkulu Samsun oyunu bırakmayıp puanı aldı.
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