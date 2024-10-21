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Haberler Fenerbahçe

Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Maçın ardından spor yazarları tarafların 1'er puanla sahadan ayrıldığı karşılaşmayı ele aldılar. İşte o değerlendirmeler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024 Pazartesi 09:27
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Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

EMRE BOL - MOURINHO'NUN OYUNU!

Maça iki takım da çok istekli başladı. İki takım oyuncuları da özellikle ilk yarıda o kadar çok pas hatası yaptılar ki; bu anlamda rekor kırmış olabilirler! Son zamanlarda şöyle bir anlayış var. Artık dünyada klasik 10 numarayla oynayan takım kalmadı deniyor. Belki bu sistem dünyada geçerliliğini kaybetmiş olabilir ancak bizim ligimizde iş yapıyor. Bak Galatasaray'a; iki sezondur Mertens'le şampiyon oluyor.

Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

Szymanski'ye sürekli adam kovalatan Mourinho onun daha etkili olabileceği pozisyonu es geçiyor. Aslında haklı olduğu bir taraf var. Tadiç'in, Dzeko'nun adam kovalamaması Szymanski'nin daha çok koşmasına neden oluyor. 21 günlük arada Mourinho'nun bu işlere kafa yorması gerekirdi. Yeni transfer Kostiç'i ilk kez ilk 11'de izledik.

Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

Gayet dengeli, takıma çabuk uyum sağlamış. Her maça Kostiç'le başlayıp, skoru bulunca Maximen'i oyuna atmak işin doğrusu sanki. Fred çok top kaybı yaptı. Geçen sezonun uzağında bir performans sergiliyor. Sarı kartı dolayısıyla oyundan alınınca Amrabat orta sahada yalnız başına mücadele etmek zorunda kaldı. Bu durum zaten fizik olarak iyi durumda gördüğüm Samsun ekibinin orta saha üstünlüğünü ele geçirmesine neden oldu. Mourinho hala bizim ligin gerçeklerini farketmediğini düşünüyorum.

Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

Böyle her iyi takıma puan dağıtmaya devam ederse erkenden havlu atmak zorunda kalabilir. Hala ortada aklıbaşında bir oyun yok. Neymiş Mourinho'nun takımlarının oyunu böyleymiş. Bu takım Fenerbahçe. Ona göre bir oyun bulmak zorunda. Samsunspor takımını tebrik ediyorum. Eğer her takıma bu istekle ve bu mücadeleyle oynarlarsa ligin belirleyici ekiplerinden biri olurlar.

Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

GÜRCAN BİLİÇ - KORKMUYORLAR

Eskiler, ''Bile bile lades'' derler. Fenerbahçe, rakibin korkması gereken takım olmaktan çıktı, skor koruyan, rakipten çekinen bir hale geldi. Bunun adı ''Doğru oyun'' da değil. Geçen sene 3 maçta öne geçtiği halde berabere kalarak puan kaybetmişlerdi. Bu sene daha 10. haftaya gelmeden bu sayı Göztepe ile beraber 2 oldu.

Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

Ne ön tarafın topu ayağına aldığında geliştireceği bir kurgu var, ne de arkası topu kaptığında güçlüce ileri vurmaktan başka çözüme sahip olmayan bir takımın şampiyonluk hesapları yaparken kaderinin bu kadar ''Kaosa'' bırakması affedilmez. Samsunspor'un oyun planı, pas rotaları, kenar bindirmeleri; her şey çalışılmış ve plan dahilinde. Ve Mourinho'nun takımı bu planı, arzuyu engellemek adına 11 kişi defans yaptı.

Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

Takım çaresizlik yaşadığında el koyması gerekenler tecrübeli oyunculardır. Dzeko, arkadaşlarını ileri çıkmak için zorladı durdu. Kimse o baskıya katılmadı. Bu tavır Samsun'u cesaretlendirdi, ikinci yarıdaki agresif oyunu getirdi. Öne geçmesine rağmen F.Bahçe hücum aksiyonlarında 3 pası bir araya getiremedi. Beraberlikten de kötüsü bu başıbozukluk ve her oyuncunun kendi sistemini yönetmeye çalışması…Bunları çözmesi gereken ve bu ligin büyük takımlar için ruhunu anlamasını beklediğimiz kişi Mourinho.

Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

Premier Lig'de zor deplasmanda beraberlik kötü sonuç değil. Ama elindeki kadro da oradaki rakiplerle denk değil. Belki de İtalyan yardımcılarının Serie A'dan gelen ''Tedbir dozu yüksek'' bakış açıları böylesine düşük tempoyu ve kısıtlı coşkuyu getiriyor. Sonuçta her maçı ayrı bir final olarak takımın önüne getirecek, baskıyı artıracak ve sürekli bir öz güven testine girmek zorunda kalacaklar.

Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

MUSTAFA ÇULCU - DENEYİMSİZ HAKEMLE FUTBOL BÖYLE

Çaresiz MHK bir önceki müsabakasında ciddi hatalar yapar acemi Muhammet Ali Medoğlu'nu bu maça atadı. Kostic'e gösterdiği kart skandaldı. Pozisyonda faul bile yok. Fenerbahçe'nin ilk golünde ofsayt, yok gol temiz ancak yardımcı bu pozisyona ofsayt kaldırdı bu daha büyük skandaldı. Hakem VAR'la iletişime geçip golü verdi. Samsun'un penaltı beklediği Amrabat'ın pozisyonunda oyuncu küçülüyor, kolu kapalı. Penaltı olmaz.

Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

Hakem VAR'la iletişime geçti, devam kararı doğruydu. Hakemin maçta gösterdiği, göstermediği kartlar, verdiği vermediği fauller çok tartışılır. Deneyimsiz hakemle futbol böyle oluyor. Samsun'un beraberlik golü öncesi Fenerbahçeli oyuncuya arkadan bir itme söz konusu ancak ekrana görüntü çok net gelmiyor. Bu gol çok tartışılır. Hakemin deneyim kazanması ve toparlanması lazım. Ancak önce hakemliği toparlayacak olanların toparlanması gerekiyor.

Samsunspor - Fenerbahçe maçını spor yazarları değerlendirdi!

Samsunspor oyuna çok hızlı girdi ön bölgede baskılıydı. Fenerbahçe pozisyona girmeden golü buldu. İlerleyen dakikalarda kontrol Fenerbahçe'nindi. İkinci yarıya Samsun yine aynı hızla girince beraberliği yakaladı. Mourinho inadını kırıp İrfan Can'ı oyuna alınca oyun kontrolünü ele aldı önce geçti. Ancak istekli, coşkulu Samsun oyunu bırakmayıp puanı aldı.

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