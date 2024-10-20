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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları mücadele öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli yıldızın özellikle eski takımı hakkında yapmış olduğu itiraflar gündeme oturdu. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 12:02
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TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Temsilcimiz Fenerbahçe, 24 Ekim'de UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United'ı Kadıköy'de konuk edecek.

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Bu zorlu mücadele öncesi Manchester United'dan Altay Bayındır eski takımı Fenerbahçe hakkında TRT Spor'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

"HER OYUNCUYA NASİP OLMAZ"

"Fenerbahçe'ye karşı oynamak benim için özel bir durum. Her oyuncuya bu nasip olmaz. Yıllarca kaptanlığını yaptığın, güzel şeyler yaşadığın, bazen acılar biriktirdiğin takımımı karşı rakip olacağım.

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Sahada her zaman oynadığın takımın çıkarları doğrultusunda hareket etmek gerekiyor. Ama benim için bu maç çok özel ve anlamlı olacak. Fenerbahçe'de tarif edilemez duygular yaşadım. Buna da bir yenisi eklenecek diye düşünüyorum."

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

-FENERBAHÇE İLE EŞLEŞİNCE NE HİSSETTİN?

"Açıkçası mutlu oldum. Tek maç oynanıyor, ya kendi evimizde ya da deplasmanda. Buraya deplasman demek de bana garip geliyor. Aslında bana deplasman olarak da gelmiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

Sadece farklı bir soyunma odasında olacağım. Fenerbahçe'den güzel şekilde ayrıldım. Taraftarlarımız da beni güzel karşılayacaktır."

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

"FUTBOL KOLAY BİR OYUN DEĞİL"

"Ayrılmadan önceki son senemde bir ameliyat sürecim oldu. Birçok sakatlıklar yaşadım. Bazen uzun süre şampiyon olamamanın verdiği taraftarda bir heyecan ve istek vardı. Bu oyunculara olumsuz da yansıdı. 20. dakikada 1-0 geridesin, maç dönebilir ama taraftarın isteği zorlayabiliyor. Futbol kolay bir oyun değil. Rakip de seni yenmek için oynuyor. "

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

"Fenerbahçe'de oynadığım tüm seneler boyunca elimden, ayağımın altından kaçırarak gol yemedim. Ciddi anlamda bireysel hatalı bir gol yemedim. Birçok maçta da takımımı katkı sağladığımı düşünüyorum. Bu eleştiriler taraftarın uzun süredir istediği şampiyonluktan doğan bir şey."

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

"EVE GİDİP TEK BAŞIMA AĞLADIM"

"11 yıllık sürenin ben 4 yılında kaledeydim. Tabii ki isterdim lig şampiyonluğunu kazanmak. Kaybettiğimiz bir maçtan sonra eve gidip tek başıma ağladığımı da hatırlıyorum. O derece benimsemiştim."

TRANSFER HABERLERİ | Altay Bayındır'dan flaş Fenerbahçe itirafı!

"F.BAHÇE TARİHİNDE BU OLMAMIŞTIR"

"Fenerbahçe'de olduğum her maç hiçbir zaman kaçmadan, mücadeleyi bırakmadan her zaman taraftarı mutlu edebilme çabası içindeydim. Çok da gururluyum. Çok güzel günler geçirdim. Çok güzel de bir ayrılık süreci yaşadım. Fenerbahçe tarihinde böyle ayrılık olmamıştır."

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