Samsunspor 2 - 2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin gollerini, 24. dakikada Dusan Tadic ve 62. dakikada Allan Saint- Maximin kaydederken Samsunspor'un gollerini ise 48. dakikada Carlo Holse ve 88. dakikada Soner Aydoğdu kaydetti.
Bu karşılaşmayla birlikte Fenerbahçe ligde 17 puanla 4. sırada yer alırken Samsunspor ise 19 puanla 3. sırada yer aldı.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe evinde Bodrumspor'u ağırlayacak, Samsunspor ise Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.
FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de maçın 40. dakikasında sarı kart gören Fred cezalı duruma düştü ve Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak olan Bodrumspor maçında forma giyemeyecek.
JAYDEN SAKATLANDI
Maçın 75. dakikasında Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Samet Akaydın'a bıraktı.