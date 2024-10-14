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Zam olmazsa veda
Jose Mourinho'nun prenslerinden biri olan Jayden Oosterwolde'yle ilgili iddialar bitmek bilmiyor. Avrupa'dan talipleri olan Hollandalı oyuncu, yönetimden maaşına zam talebinde bulundu. Yıllık 850 bin euro kazanan Jayden'ın ciddi oranda zam istediği öne sürüldü. Zam yapılmaması halinde ise; devre arasında takımdan ayrılmak istediği de gelen iddialar arasında...
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