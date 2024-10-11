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Haberler Fenerbahçe

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Adı birçok Türk takımıyla anılan milli kaleci hakkında çarpıcı bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 12:23
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Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Trendyol Süper Lig'de 4. sırada yer alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Sarı lacivertliler milli arada gözünü transfer çalışmalarına çevirdi.

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Yönetim, ocak ayında yapılacak olan takviyeler için şimdiden kolları sıvadı.

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Fenerbahçeli kurmaylar, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda belirlenen bölgelere nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor.

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Öte yandan sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Manchester United'a gönderdiği kaleci Altay Bayındır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Milli file bekçisi 2 sezondur İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanıyordu.

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Bu sebepten dolayı 26 yaşındaki ismin Türkiye'ye döneceği iddiaları basına yansımıştı.

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Hatta Altay Bayındır için birçok Süper Lig devinin girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve kaptanı hakkında çarpıcı bir transfer açıklaması geldi.

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

İşte ayrıntılar...

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Manchester United'da forma giyen eski Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Ankaragücü'nden teknik direktörü olan Mustafa Kaplan forma şansı bulmakta zorlanan başarılı file bekçisi için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...

Takvim'de yer alan habere göre Kaplan, ''Altay'a Manchester United'ta 1 maç şans verilse, Altay o kaleyi bırakmaz"

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