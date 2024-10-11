Sürpriz haberi açıkladı! Altay Bayındır ve Fenerbahçe...
Geçen sezon Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, İngiliz ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyordu. Adı birçok Türk takımıyla anılan milli kaleci hakkında çarpıcı bir transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçeli kurmaylar, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda belirlenen bölgelere nokta atışı takviyeler yapmayı planlıyor.
Öte yandan sarı lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Manchester United'a gönderdiği kaleci Altay Bayındır ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Milli file bekçisi 2 sezondur İngiliz ekibinde süre bulmakta zorlanıyordu.
Bu sebepten dolayı 26 yaşındaki ismin Türkiye'ye döneceği iddiaları basına yansımıştı.
Hatta Altay Bayındır için birçok Süper Lig devinin girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi ve kaptanı hakkında çarpıcı bir transfer açıklaması geldi.
İşte ayrıntılar...
Manchester United'da forma giyen eski Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın Ankaragücü'nden teknik direktörü olan Mustafa Kaplan forma şansı bulmakta zorlanan başarılı file bekçisi için dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Takvim'de yer alan habere göre Kaplan, ''Altay'a Manchester United'ta 1 maç şans verilse, Altay o kaleyi bırakmaz"
"Altay orada formayı bir alsın bir daha ondan kaleyi kimse alamaz"
"Ama ayrılır Türkiye'ye dönme kararı verirse, geleceği takım Fenerbahçe olur, başka takıma gitmez" şeklinde konuştu.
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