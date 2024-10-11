FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'nun fikri değişti! Yıldız isim ocakta ayrılıyor
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor. Milli aranın ardından çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler diğer yandan transfer için düğmeye bastı. Rotasyonlu kadro kurmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. Jose Mourinho'nun sezon başında takımda kalmasını istediği ancak fikrini değiştirdiği yıldız oyuncunun ocakta ayrılma ihtimali yüksek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 09:21 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 09:28
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık dönemindeki performansından son derece memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği Bartuğ Elmaz konusunda fikrini değiştirmiş durumda.
Portekizli hoca, 21 yaşındaki talebesine sadece 44 dakika süre verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre, Bartuğ için sezon başında gelen kiralama tekliflerini Mourinho'nun raporu doğrultusunda reddeden sarı-lacivertli yönetim, şimdi ise genç oyuncuyu düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.
Fenerbahçe ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi devam eden oyuncunun ocak ayında geçici lisansla başka bir kulübe gitmesi oldukça yüksek ihtimal.
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