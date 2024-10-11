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Haberler Fenerbahçe

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'nun fikri değişti! Yıldız isim ocakta ayrılıyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor. Milli aranın ardından çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler diğer yandan transfer için düğmeye bastı. Rotasyonlu kadro kurmak isteyen sarı lacivertli kurmaylar takımdan ayrılacak isimleri de belirledi. Jose Mourinho'nun sezon başında takımda kalmasını istediği ancak fikrini değiştirdiği yıldız oyuncunun ocakta ayrılma ihtimali yüksek. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 09:21 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 09:28
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'nun fikri değişti! Yıldız isim ocakta ayrılıyor

Milli arada çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk olacak.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'nun fikri değişti! Yıldız isim ocakta ayrılıyor

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertlilerde diğer yandan iç transferde düğmeye basıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'nun fikri değişti! Yıldız isim ocakta ayrılıyor

Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci ile sözleşme görüşmelerini sürdüren Kanarya'da beklenmedik ayrılıklar gerçekleşebilir.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'nun fikri değişti! Yıldız isim ocakta ayrılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık dönemindeki performansından son derece memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği Bartuğ Elmaz konusunda fikrini değiştirmiş durumda.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'nun fikri değişti! Yıldız isim ocakta ayrılıyor

Portekizli hoca, 21 yaşındaki talebesine sadece 44 dakika süre verdi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'nun fikri değişti! Yıldız isim ocakta ayrılıyor

Sabah'ta yer alan habere göre, Bartuğ için sezon başında gelen kiralama tekliflerini Mourinho'nun raporu doğrultusunda reddeden sarı-lacivertli yönetim, şimdi ise genç oyuncuyu düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.

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