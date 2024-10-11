FENERBAHÇE HABERLERİ - Mourinho'nun fikri değişti! Yıldız isim ocakta ayrılıyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, hazırlık dönemindeki performansından son derece memnun olduğu ve takımda kalmasını istediği Bartuğ Elmaz konusunda fikrini değiştirmiş durumda.

Sabah'ta yer alan habere göre, Bartuğ için sezon başında gelen kiralama tekliflerini Mourinho'nun raporu doğrultusunda reddeden sarı-lacivertli yönetim, şimdi ise genç oyuncuyu düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma göndermeyi planlıyor.