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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerdeki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan milli oyuncu hakkında flaş bir karar alındı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 09:24
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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde kupa hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Teknik direktör Jose Mourinho, takımı istediği seviyeye çıkarmak adına yoğun mesai harcarken, yönetim ise şimdiden ara transfer dönemi için kadro planlamasına başlamış durumda.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Yaz aylarında Portekizli hocanın talepleri üzerine takıma önemli takviyeler yapan Fenerbahçe'de oldukça zengin bir kadro kurulsa da bazı futbolcuların performansı tartışma konusu oldu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Akşam'ın haberine göre, o isimlerin başında ise Cengiz Ünder geliyor.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'ye dev bir maliyetle transfer olan milli futbolcu, kabus gibi bir sezon geçiriyor.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

CENGİZ ÜNDER BÜYÜK DÜŞÜŞTE

Yeni sezon öncesinde ilk olarak A Milli Takım'daki yerini kaybeden Cengiz Ünder, Vincenzo Montella'nın kararı üzerine EURO 2024 kadrosuna dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Uzun yıllar milli takımın en önemli oyuncularının başında gelen Cengiz Ünder'in henüz 27 yaşında milli forma için yeterli görülmemesi kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Cengiz Ünder, Fenerbahçe'deki yerini de kaybetti.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği seviyede görmediği oyuncu, oynadığı pozisyonun en son alternatiflerinden biri oldu.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe yönetimi ise daha önce birçok kez toplantı gerçekleştirdiği Cengiz için kararını verdi.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

DEVRE ARASINDA TAKIMA VEDA EDEBİLİR

Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde Cengiz Ünder ile yollarını ayırabilir.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Gelen bilgilere göre 27 yaşındaki milli futbolcu için gelecek olan tekliflerin değerlendirilmesi yönünde karar alındı.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Cengiz'e İtalya'dan, Rusya'dan ve Suudi Arabistan'dan taliplerin olduğu biliniyor.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Yıldız oyuncunun ocak ayına kadar göstereceği performans, Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi

Bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan Cengiz Ünder, yalnızca 22 dakika sahada kalabildi.

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