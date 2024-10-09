Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi! Yönetim kararını verdi
Fenerbahçe'ye büyük umutlarla gelen Cengiz Ünder ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerdeki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaratan milli oyuncu hakkında flaş bir karar alındı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Akşam'ın haberine göre, o isimlerin başında ise Cengiz Ünder geliyor.
Fenerbahçe'ye dev bir maliyetle transfer olan milli futbolcu, kabus gibi bir sezon geçiriyor.
CENGİZ ÜNDER BÜYÜK DÜŞÜŞTE
Yeni sezon öncesinde ilk olarak A Milli Takım'daki yerini kaybeden Cengiz Ünder, Vincenzo Montella'nın kararı üzerine EURO 2024 kadrosuna dahil edilmedi.
Uzun yıllar milli takımın en önemli oyuncularının başında gelen Cengiz Ünder'in henüz 27 yaşında milli forma için yeterli görülmemesi kamuoyunda şok etkisi yaratmıştı.
Cengiz Ünder, Fenerbahçe'deki yerini de kaybetti.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun istediği seviyede görmediği oyuncu, oynadığı pozisyonun en son alternatiflerinden biri oldu.
Fenerbahçe yönetimi ise daha önce birçok kez toplantı gerçekleştirdiği Cengiz için kararını verdi.
DEVRE ARASINDA TAKIMA VEDA EDEBİLİR
Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde Cengiz Ünder ile yollarını ayırabilir.
Gelen bilgilere göre 27 yaşındaki milli futbolcu için gelecek olan tekliflerin değerlendirilmesi yönünde karar alındı.
Cengiz'e İtalya'dan, Rusya'dan ve Suudi Arabistan'dan taliplerin olduğu biliniyor.
Yıldız oyuncunun ocak ayına kadar göstereceği performans, Fenerbahçe'deki geleceğini belirleyecek.
Bu sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan Cengiz Ünder, yalnızca 22 dakika sahada kalabildi.
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