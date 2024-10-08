TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Suudi Arabistan kancası!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de son zamanlarda gösterdiği performansla taraftarların gönlünde adeta taht kuran o futbolcu için transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın yıldızı için Suudi Arabistan ekiplerinin devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir teklifle çalması bekleniyor. İşte haberin detayları...
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Twente maçında 8 kurtarış yapan tecrübeli eldiven kendisini takip eden kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor.
2028 YILINDA SONA ERİYOR
Takvim'in haberine göre sezon başında onu takip eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Livakovic için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.
Suudi kulüplerinin devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir teklifle çalması bekleniyor.
Sarı-Lacivertliler başarılı kaleciyi geçen yıl Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten 6.6 milyon Euro karşılığında renklerine katmıştı.
Livakovic bu sezon 13 maçta 14 gol yerken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.
Hırvat kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
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