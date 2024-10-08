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Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Suudi Arabistan kancası!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de son zamanlarda gösterdiği performansla taraftarların gönlünde adeta taht kuran o futbolcu için transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın yıldızı için Suudi Arabistan ekiplerinin devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir teklifle çalması bekleniyor. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Suudi Arabistan kancası!

Geçen sezon Fenerbahçe'de yediği goller nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Dominik Livakovic, bu sezona çok iyi bir başlangıç yaptı.

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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Suudi Arabistan kancası!

Hırvat kaleci, Dinamo Zagreb'den kaleci antrenörü olan Sandro Zufic'in takıma katılmasıyla adeta kendini yeniden buldu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Suudi Arabistan kancası!

29 yaşındaki eldiven bu sezon Süper Lig ve Avrupa Ligi maçlarında takımın ayakta kalan isimlerinin başında geliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Suudi Arabistan kancası!

Twente maçında 8 kurtarış yapan tecrübeli eldiven kendisini takip eden kulüplerin iştahını kabartmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Suudi Arabistan kancası!

2028 YILINDA SONA ERİYOR

Takvim'in haberine göre sezon başında onu takip eden Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin Livakovic için yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Suudi Arabistan kancası!

Suudi kulüplerinin devre arası transfer döneminde Fenerbahçe'nin kapısını astronomik bir teklifle çalması bekleniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Suudi Arabistan kancası!

Sarı-Lacivertliler başarılı kaleciyi geçen yıl Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'ten 6.6 milyon Euro karşılığında renklerine katmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Suudi Arabistan kancası!

Livakovic bu sezon 13 maçta 14 gol yerken 5 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin yıldızına Suudi Arabistan kancası!

Hırvat kalecinin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

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