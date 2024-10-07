  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Zaman kaybetmeden 2. Transfer ve Tescil Dönemi için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'den çok konuşulacak bir hamle geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süredir listesinde yer alan yıldız futbolcuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2024 Pazartesi 14:40
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasını bay geçti. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon çıktığı 13 resmi maçta 8 galibiyet alırken, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 2 maçta puan kaybetti. Göztepe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, evinde ezeli rakibi Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Ligde 7 karşılaşmada rakip fileleri 16 kez sarsarken kalesinde ise 5 gol gördü.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

FENERBAHÇE AVRUPA'DA KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında lig aşamasında Fenerbahçe, 2 maçta topladığı 4 puan ile 13'üncü sırada yer alıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Ligin ilk maçında sahasında ağırladığı Union Saint-Gilloise'yi 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, deplasmanda karşılaştığı Twente ile 1-1 berabere kaldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertliler, ligdeki 3'üncü maçında 24 Ekim Perşembe günü İngiltere temsilcisi Manchester United'ı evinde konuk edecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

LIVAKOVIC, LİGDE 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sarı-lacivertli ekibin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, 1-1 biten Twente maçında kalesinde devleşti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Yenilen golden sonra çok kritik kurtarışlara imza atan Livakovic, rakibine gol izin vermedi ve Fenerbahçe'yi oyunda tuttu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Öte yandan ligde oynanan 7 maçın 5'inde kalesinde gol görmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

29 yaşındaki file bekçisi, Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçında rakip takımlara gol sevinci yaşatmadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

EN SKORER OYUNCU TECRÜBELİ DZEKO

Fenerbahçe'ye geçen yaz dönemi transfer olan Edin Dzeko, bu seneye de iyi bir başlangıç yaptı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

39 yaşındaki golcü oyuncu bu sezon forma giydiği 13 maçta 9 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Takımın en skorer ismi olan Boşnak golcüyü, 5 gol, 4 asistlik katkısıyla Dusan Tadic takip ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

İRFAN CAN KAHVECİ GÖZDEN DÜŞTÜ

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İrfan Can Kahveci, sezona istediği gibi başlayamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Geçtiğimiz sene çıktığı 46 resmi maçta 18 gol ve 10 asistlik performans veren Milli futbolcu, Jose Mourinho'dan şu ana kadar istediği süreyi alamadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Toplam 11 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, bu maçların sadece 3 tanesinde ilk 11 başlarken 1 gol, 1 asistlik katkı verebildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

AMRABAT'TAN İLK GOL KATKISI

Yaz transfer döneminin son günlerinde Fiorentina'dan transfer edilen Sofyan Amrabat, Twente maçında sarı-lacivertli forma altında ilk gol katkısını verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Oynadığı futbolla göz dolduran Faslı orta saha, takımın savunmada ayakta kalmasında kilit rol üstlendi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Amrabat, hücumda sıkıntı yaşanan anlarda da sahneye çıkarak takımının golünde asisti yapan isim oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Attığı harika pasla Tadic'i golle buluşturan Faslı orta saha, sarı-lacivertli formayla ilk gol katkısını yaparak Twente deplasmanında alınan 1 puanda önemli rol oynadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Ligde BAY geçtiği haftada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de diğer yandan transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katamadığı yıldız isme rotayı çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

aspor.com.tr'de yer alan habere göre; yönetim, Roma forması giyen Paulo Dybala'yı devre arasında transfer etmek için mesaiye başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Sarı-lacivertlilerin transferdeki en büyük kozu ise Jose Mourinho.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Tecrübeli futbolcu, Portekizli çalıştırıcının Roma'yı çalıştırdığı dönemde kadroya katıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Fenerbahçe, Mourinho faktörünü de kullanarak sezon sonunda İtalyan kulübü ile sözleşmesi bitecek olan yıldız isim için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'ın gözdesini Fenerbahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak

Bu sezon Roma formasıyla 7 maça çıkan Dybala, 1 gol kaydetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! Ümit Milli Takım aday kadrosunda değişiklik! 14:49
G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak G.Saray'ın gözdesini F.Bahçe kapıyor! Yer yerinden oynayacak 14:40
G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? G.Saray'da Jakobs depremi! Ameliyat mı olacak? 14:23
Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... Icardi'den G.Saraylıları kızdıran paylaşım! Maç biter bitmez... 13:32
Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu Karadağ'ın aday kadrosu belli oldu 12:31
Hacıosmanoğlu: Sahada rakibiz ama... Hacıosmanoğlu: Sahada rakibiz ama... 12:31
Daha Eski
G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! G.Saray Devler Ligi'nde sahne alıyor! 12:17
F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... F.Bahçe'de Szymanski gerçeği! Mourinho'nun oynatmasının sebebi... 12:09
Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı Barış Alper rekorla ayrılıyor! İşte yeni takımı 12:06
Beşiktaş Avrupa Kupası'nda Hapoel ile karşılaşacak! Beşiktaş Avrupa Kupası'nda Hapoel ile karşılaşacak! 12:00
Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... Icardi'den şok hareket! Maçın bitiş düdüğüyle... 11:38
Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı Medina transferinde şok gelişme! F.Bahçe'ye rakip çıktı 11:21