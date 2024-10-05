Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı! Livakovic ve Volkan Demirel...
Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, fark yaratmaya devam ediyor. 29 yaşındaki isim 3 Ekim Perşembe akşamı oynanan Twente maçında gösterdiği performansla Volkan Demirel'in rekoruna göz kırptı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI
Livakovic, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı 7 karşılaşmanın tamamında 90 dakika kaleyi korudu ve Göztepe ile Galatasaray maçları haricindeki bütün maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı.
Lig haricinde Avrupa'da da kritik kurtarışlar yaparak takımına katkı sağlayan Livakovic, 3 Ekim Perşembe akşamı oynanan Twente maçında yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.
VOLKAN DEMİREL'İN REKORUNA GÖZ KIRPTI
Twente karşısında tam 8 kurtarışa imza atan Livakovic, Volkan Demirel'in Nisan 2013'te Fenerbahçe'nin Lazio'yla karşılaştığı Avrupa Ligi çeyrek final maçında yaptığı 9 kurtarıştan sonra bir Avrupa maçında en yüksek kurtarış sayısına ulaşan Fenerbahçe kalecisi oldu.
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