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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı! Livakovic ve Volkan Demirel...

Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic, fark yaratmaya devam ediyor. 29 yaşındaki isim 3 Ekim Perşembe akşamı oynanan Twente maçında gösterdiği performansla Volkan Demirel'in rekoruna göz kırptı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 10:27
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Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı! Livakovic ve Volkan Demirel...

Fenerbahçeli Dominik Livakovic bu sezon fark yaratmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı! Livakovic ve Volkan Demirel...

2023 yazında Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye 6 milyon 650 bin Euro'ya transfer olan Hırvat eldiven, geçen sezonki performansı sebebiyle tartışılmış ve zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı! Livakovic ve Volkan Demirel...

Ancak 29 yaşındaki isim yeni sezonda takımın başına Jose Mourinho'nun gelmesiyle birlikte yükselişe geçti.

Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı! Livakovic ve Volkan Demirel...

5 MAÇTA KALESİNİ GOLE KAPATTI

Livakovic, bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe'nin oynadığı 7 karşılaşmanın tamamında 90 dakika kaleyi korudu ve Göztepe ile Galatasaray maçları haricindeki bütün maçlarda kalesini gole kapatmayı başardı.

Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı! Livakovic ve Volkan Demirel...

Lig haricinde Avrupa'da da kritik kurtarışlar yaparak takımına katkı sağlayan Livakovic, 3 Ekim Perşembe akşamı oynanan Twente maçında yaptığı kurtarışlarla maça damga vurdu.

Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı! Livakovic ve Volkan Demirel...

VOLKAN DEMİREL'İN REKORUNA GÖZ KIRPTI

Twente karşısında tam 8 kurtarışa imza atan Livakovic, Volkan Demirel'in Nisan 2013'te Fenerbahçe'nin Lazio'yla karşılaştığı Avrupa Ligi çeyrek final maçında yaptığı 9 kurtarıştan sonra bir Avrupa maçında en yüksek kurtarış sayısına ulaşan Fenerbahçe kalecisi oldu.

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