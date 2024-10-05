Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrıntı! Livakovic ve Volkan Demirel...

Fenerbahçeli Dominik Livakovic bu sezon fark yaratmaya devam ediyor.

2023 yazında Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye 6 milyon 650 bin Euro'ya transfer olan Hırvat eldiven, geçen sezonki performansı sebebiyle tartışılmış ve zaman zaman ağır eleştirilere maruz kalmıştı.