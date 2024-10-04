Jose Mourinho: 1 puan da iyidir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Twente karşısında 1-0 geriye düşüp 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından "Kaybetmemek de önemliydi" mesajı verdi. Portekizli teknik adam, ilk yarıda bekledikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirterek, "Bugün mükemmele yakın olmak zorundaydık. Twente'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorduk. Nitekim ilk yarıda bizi hayli zorladılar. Basit bir hata neticesinde golü yedik. Bazı oyuncularımız bekleneni veremedi" dedi.

ÖNÜMÜZDE DAHA 6 MAÇ VAR

İkinci yarıda yaptıkları değişikliklerle oyuna biraz daha ortak olduklarını kaydeden Mourinho, "Bugün kazanmayı umuyordum ama 1 puan da puandır. Bu yeni formatta, her puan pozitiftir. Savunmada sert oynayan, kolay gol yemeyen bir takıma karşı harika bir gol attık. Deplasmanda alınan 1 puan da bizim için önemliydi. Önümüzde daha 6 maç var. Bu yeni formata göre kaybetmemek de önemliydi. Yolumuza devam ediyoruz. Önce Samsun, sonra Manchester United maçlarını düşüneceğiz" ifadelerini kullandı.

AMRABAT'TAN MÜTHİŞ ASİST

Fenerbahçe'nin sezon başında Fiorentina'dan transfer ettiği Sofyan Amrabat, 71. dakikada Tadic'in attığı golde müthiş bir asist yaptı. Faslı yıldız, yaklaşık 30 metreden öyle bir ince gördü ki savunmanın arasından koşu yapan Tadic'e "Al da at" dercesine bir top gönderdi, Sırp yıldız da golü attı. Amrabat maç sonunda "Buradan daha iyi bir skorla dönebilirdik" yorumunu yaptı.

JAYDEN DİREĞE TAKILDI

ilk yarının bir bölümünde etkili geldi. 23'te Tadic'in şutunu kaleci çıkarttı. Pozisyonun devamında ise Tadic ile yaptığı verkaçla ceza sahasına giren Oosterwolde'nin altıpasın solundan dar açıdan şutunda, üst direğe çarpan top oyun alanına geri dönüş yaptı.

İRFAN CAN PENALTI BEKLEDİ

Karşılaşmanın 38. dakikasında sarı- lacivertli ekip, penaltı kararı bekledi. İrfan Can Kahveci'nin girdiği ikili mücadelede yerde kalmasıyla gözler maçın hakemi Chris Kavanagh'a çevrildi. Fakat İngiliz hakem devam kararına hükmetti. VAR'dan da uyarı gelmedi.

SAİNT-MAXİMİN HIZ GETIRDI

İrfan Can Kahveci'nin yerine 62. dakikada oyuna giren Allan Saint-Maximin futboluyla göz doldudu. Mourinho'nun, Twente karşısında yedek bekletip sonradan sahaya sürdüğü Fransız yıldız etkili koşularıyla Hollanda ekibinin savunmasını zora soktu. Sarı- lacivertli takımı adeta ateşleyen tecrübeli oyuncu, dün takımın en beğenilen isimlerinden biri oldu. Taraftarlar, sosyal medyada sonradan oyuna giren Maximin'e övgüler yağdırdı.

HIRVAT FİLE BEKÇİSİ, TAKIMINI AYAKTA TUTTU

Fenerbahçe'nin Hırvat eldiveni Dominik Livakovic, Twente karşısında önemli kurtarışlara imza attı. İlk yarının henüz başında gole izin vermeyen 28 yaşındaki kaleci, 38'de bir topu daha kurtardı. 28. dakikada ise yediği yerden seken topta büyük şanssızlık yaşadı. İkinci yarıda da kritik toplar çıkartan Livakovic, farkın artmasını engelledi ve takımını ayakta tutan isimlerin başında geldi. Karşılaşmayı 8 kurtarışla noktalayan Livakovic, 1 puanda başrol oynadı. Bu sezon 13 maçta kalesinde 14 gol gören başarılı eldiven, toplamda ise 5 maçta kalesini rakip hücumculara kapatmayı başardı.