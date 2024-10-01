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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Twente maçının hazırlıkları sürüyor!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Twente ile 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 14:58
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Fenerbahçe'de Twente maçının hazırlıkları sürüyor!

UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Hollanda ekibi Twente ile 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri ve pas çalışmaları yapan futbolcular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Twente maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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