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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de FC Twente maçı hazırlıkları başladı

Temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci karşılaşmasında Hollanda deplasmanında FC Twente'nin konuğu olacak. Sarı lacivertli ekip, çalışmalara başladığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 18:58 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 19:03
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Fenerbahçe'de FC Twente maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, 3 Ekim Perşembe günü deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları yapan futbolcular, dayanıklılık koşularının ardından yaptıkları dar alanda çift kale maçlarla idmanı tamamladı.

Antalyaspor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler, Twente maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İŞTE ANTRENMANDAN GÖRÜNTÜLER:

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