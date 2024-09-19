Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!
Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde bu derbi 7 futbolcu için ayrı bir öneme sahip. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:54 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:55
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Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibini ağırlayacak.
Youssef En-Nesyri
Sofyan Amrabat
Allan Saint-Maximin
Filip Kostic
Cenk Tosun
Oğuz Aydın
Levent Mercan
Geçtiğimiz sezon da kadroda yer alan Mert Müldür, Galatasaray'la oynanan 2 lig maçında da yedek soyunmuş, süre alamamıştı.
Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Ryan Kent ve Sivasspor'da kiralık oynayan Bartuğ Elmaz da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya çıkamadı.
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