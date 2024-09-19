  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Son dakika spor haberleri: Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Sarı-lacivertlilerde bu derbi 7 futbolcu için ayrı bir öneme sahip. İşte son gelişmeler... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:54 Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2024 Perşembe 09:55
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Sarı-Lacivertlilerde 7 futbolcu, Mourinho'nun görev vermesi durumunda ilk kez Fenerbahçe-Galatasaray derbisine çıkacak.

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe, Süper Lig'in 6. haftasında ezeli rakibini ağırlayacak.

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Kanarya'da 7 futbolcu, teknik direktör Jose Mourinho'nun görev vermesi halinde Fenerbahçe-Galatasaray derbisine ilk kez çıkacak. İşte o isimler:

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Youssef En-Nesyri

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Sofyan Amrabat

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Allan Saint-Maximin

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Filip Kostic

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Cenk Tosun

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Oğuz Aydın

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Levent Mercan

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Geçtiğimiz sezon da kadroda yer alan Mert Müldür, Galatasaray'la oynanan 2 lig maçında da yedek soyunmuş, süre alamamıştı.

Fenerbahçe'de 7 futbolcu için Galatasaray derbisinin yeri ayrı!

Geride bıraktığımız sezonun ikinci yarısında lisansı çıkarılmayan Ryan Kent ve Sivasspor'da kiralık oynayan Bartuğ Elmaz da Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sahaya çıkamadı.

G.Saray'dan gurbetçi operasyonu!
Buruk'tan Beşiktaş uyarısı!
DİĞER
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci krizi patlak verdi! Teklifi geri çevirdi...
Uzak Doğu’dan Avrupa’ya Lübnan krizi! Topyekün savaşın fitilini ateşleyen saldırının arka planı
Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan"
F.Bahçe'de İrfan Can Kahveci krizi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Celtic taraftarından Filistin'e destek! Celtic taraftarından Filistin'e destek! 10:29
Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan" Bronckhorst'tan o isme uyarı! "Toparlan" 10:27
Buruk'tan Beşiktaş uyarısı! Buruk'tan Beşiktaş uyarısı! 10:14
Trabzonspor - Kayserispor maçı detayları! Trabzonspor - Kayserispor maçı detayları! 09:59
F.Bahçe'de 7 futbolcunun derbi heyecanı! F.Bahçe'de 7 futbolcunun derbi heyecanı! 09:54
Mourinho'dan derbiye özel video! Mourinho'dan derbiye özel video! 09:35
Daha Eski
Icardi'den paylaşım! Icardi'den paylaşım! 09:21
F.Bahçe'de Mourinho ilk peşinde! G.Saray derbisi... F.Bahçe'de Mourinho ilk peşinde! G.Saray derbisi... 09:15
Bugün kimin maçı var? 19 Eylül Perşembe Bugün kimin maçı var? 19 Eylül Perşembe 09:07
Atakan Karazor Milli Takım yolunda! Atakan Karazor Milli Takım yolunda! 09:05
🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 🔴A SPOR CANLI | Sabah Sporu 00:28
Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! G.Saray derbisinde... Mourinho'dan flaş Amrabat kararı! G.Saray derbisinde... 00:28