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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde güzel sonuçlar bekliyor. Taraftarlarının da bu bağlamda güvenini kazanan sarı lacivertli ekipte, Portekizli çalıştırıcı Mourinho'nun 1 saat süren bir transfer görüşmesi yaptığı belirtildi. İşte o görüşme... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 11:46
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesinde Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında moral depolamıştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Kasımpaşa karşılaşmasının gollerini 22. dakikada Allan Saint-Maximin ve 39. dakikada Dusan Tadic (P) kaydetti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Böylelikle Kanarya, lig tarihinde devam eden en uzun yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Ayrıca Saint-Maximin sarı lacivertli forma ile ilk golünü bulmuş oldu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Kasımpaşa mücadelesinin sonlanması ile birlikte Kanarya'da rota tamamen dev derbiye dönmüş oldu.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Süper Lig'de 6. hafta Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Belirtilene göre Mou, derbi öncesi flaş bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. İşte 1 saat süren görüşmenin detayları...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon gösterdiği performans sebebiyle sıkça eleştirilen Dominik Livakovic ile kaleci transferi hakkında görüştü.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Mourinho'nun gelişi file bekçisinin performansını olumlu etkilemişti ve son 8 maçta taraftarlardan takdir toplamıştı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Portekizli tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan Hırvat kaleci ile 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Galatasaray derbisindeki önemli kozlarından biri olarak gördüğü Livakovic'e kaleci transferi ile ilgili şunları söyledi:

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

"Yola seninle devam etmek istiyorum. Kaleci transferi istemeyeceğim"

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Sabah'ta yer alan habere göre gerçekleşen görüşmenin ardından oyuncunun performansının olumlu yöne doğru seyredeceği öngörülüyor.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Taraftarlar ve yönetim ise heyecanla dev derbiyi bekliyor ve Livakovic'in göstereceği performansı merak ediyor.

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