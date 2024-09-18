Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!

Portekizli tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan Hırvat kaleci ile 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray derbisindeki önemli kozlarından biri olarak gördüğü Livakovic'e kaleci transferi ile ilgili şunları söyledi: