Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun 1 saatlik transfer görüşmesi!
Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde güzel sonuçlar bekliyor. Taraftarlarının da bu bağlamda güvenini kazanan sarı lacivertli ekipte, Portekizli çalıştırıcı Mourinho'nun 1 saat süren bir transfer görüşmesi yaptığı belirtildi. İşte o görüşme... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Ayrıca Saint-Maximin sarı lacivertli forma ile ilk golünü bulmuş oldu.
Kasımpaşa mücadelesinin sonlanması ile birlikte Kanarya'da rota tamamen dev derbiye dönmüş oldu.
Süper Lig'de 6. hafta Kadıköy'de Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşandı.
Belirtilene göre Mou, derbi öncesi flaş bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi. İşte 1 saat süren görüşmenin detayları...
Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon gösterdiği performans sebebiyle sıkça eleştirilen Dominik Livakovic ile kaleci transferi hakkında görüştü.
Mourinho'nun gelişi file bekçisinin performansını olumlu etkilemişti ve son 8 maçta taraftarlardan takdir toplamıştı.
Portekizli tecrübeli çalıştırıcı, Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapatan Hırvat kaleci ile 1 saatlik bir görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray derbisindeki önemli kozlarından biri olarak gördüğü Livakovic'e kaleci transferi ile ilgili şunları söyledi:
"Yola seninle devam etmek istiyorum. Kaleci transferi istemeyeceğim"
Sabah'ta yer alan habere göre gerçekleşen görüşmenin ardından oyuncunun performansının olumlu yöne doğru seyredeceği öngörülüyor.
Taraftarlar ve yönetim ise heyecanla dev derbiyi bekliyor ve Livakovic'in göstereceği performansı merak ediyor.
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