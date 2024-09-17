Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
İŞTE ANTRENMANDAN KARELER: