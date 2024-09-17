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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig'de 21 Eylül Cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 15:24 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2024 Salı 15:26
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisine hazırlanıyor

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada çabukluk ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli futbolcular, idmanı dar alanda çift kale maçlarla sürdürdü. Antrenman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

İŞTE ANTRENMANDAN KARELER:

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