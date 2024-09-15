Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! "Mourinho faktörü"
Trendyol Süper Lig'in henüz 5. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında liderlik savaşı kızışmış durumda. Bir yandan sahada mücadelesini sürdüren iki İstanbul devi, diğer yandan transfer operasyonları ile birlikte birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor. Bu bağlamda son hamle Fenerbahçe'den geldi ve Galatasaray'ın yoğun çabalarına rağmen renklerine bağlayamadığı Nicola Zalewski için sürpriz bir operasyon düzenlendiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Zalewski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve kendisini ocak ayında kadrosunda görmeyi istediği belirtildi.
Portekizli teknik adamın bu görüşmede, "Seninle tekrar çalışmak istiyorum."
"Devre arasında benden haber bekle. Hiçbir kulüple anlaşma" dediği öğrenildi.
Roma, Galatasaray'a gitmek istemeyen Zalewski'yi kadro dışı bırakmıştı.
Genç yıldızın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Nicola Zalewski'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.
DİĞER