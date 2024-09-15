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Haberler Fenerbahçe

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! "Mourinho faktörü"

Trendyol Süper Lig'in henüz 5. haftasında ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray arasında liderlik savaşı kızışmış durumda. Bir yandan sahada mücadelesini sürdüren iki İstanbul devi, diğer yandan transfer operasyonları ile birlikte birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor. Bu bağlamda son hamle Fenerbahçe'den geldi ve Galatasaray'ın yoğun çabalarına rağmen renklerine bağlayamadığı Nicola Zalewski için sürpriz bir operasyon düzenlendiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! "Mourinho faktörü"

Galatasaray, Nicola Zalewski transferi için 4 gündür Roma'da kamp kurmuş ancak masadan kalkmak zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! "Mourinho faktörü"

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray'ın peşinden koştuğu ancak kadrosuna katamadığı Polonyalı kanat oyuncusu Nicolo Zalewski için harekete geçtiği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! "Mourinho faktörü"

Sarı-Lacivertliler, 22 yaşındaki kanat oyuncusunu devre arası transfer döneminde transfer etmek için uğraş verecek.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! "Mourinho faktörü"

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Zalewski ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve kendisini ocak ayında kadrosunda görmeyi istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! "Mourinho faktörü"

Portekizli teknik adamın bu görüşmede, "Seninle tekrar çalışmak istiyorum."

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! "Mourinho faktörü"

"Devre arasında benden haber bekle. Hiçbir kulüple anlaşma" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! "Mourinho faktörü"

Roma, Galatasaray'a gitmek istemeyen Zalewski'yi kadro dışı bırakmıştı.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! "Mourinho faktörü"

Genç yıldızın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a Nicola Zalewski çalımı! "Mourinho faktörü"

Güncel piyasa değeri 12 milyon Euro olan Nicola Zalewski'nin kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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