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Boca Juniors'tan Fenerbahçe ve Medina açıklaması! Transferi...

Yaz transfer döneminin kapanması kısa bir zaman kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha hattını Cristian Medina ile güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Arjantinli oyuncunun transferi için girişimlerini sürdürüyor. Yıldız oyuncunun transferi hakkında Boca Juniors Sportif Direktörü Mauricio Serna flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2024 Pazar 10:05
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Boca Juniors'tan Fenerbahçe ve Medina açıklaması! Transferi...

Transfer tahtasının kapanmasına kısa bir zaman kala Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Boca Juniors'tan Fenerbahçe ve Medina açıklaması! Transferi...

Sarı lacivertliler son olarak Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı da kadrosuna katmıştı.

Boca Juniors'tan Fenerbahçe ve Medina açıklaması! Transferi...

Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil eden sarı lacivertlilerin gündeminde Cristian Medina bulunuyor.

Boca Juniors'tan Fenerbahçe ve Medina açıklaması! Transferi...

Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Jose Mourinho, Arjantinli yıldızı kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti.

Boca Juniors'tan Fenerbahçe ve Medina açıklaması! Transferi...

Genç orta sahanın transferinde yol kateden sarı lacivertlilere Arjantin kulübünden flaş yanıt geldi.

Boca Juniors'tan Fenerbahçe ve Medina açıklaması! Transferi...

BOCA'DAN FENERBAHÇE VE MEDINA AÇIKLAMASI

Boca Juniors Sportif Direktörü Mauricio Serna: "Medina konusunda açık olmak gerekirse: Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler.

Boca Juniors'tan Fenerbahçe ve Medina açıklaması! Transferi...

Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil.

Boca Juniors'tan Fenerbahçe ve Medina açıklaması! Transferi...

Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz, bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız." ifadelerini kullandı.

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