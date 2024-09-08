Boca Juniors'tan Fenerbahçe ve Medina açıklaması! Transferi...

BOCA'DAN FENERBAHÇE VE MEDINA AÇIKLAMASI Boca Juniors Sportif Direktörü Mauricio Serna: "Medina konusunda açık olmak gerekirse: Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler.