Boca Juniors'tan Fenerbahçe ve Medina açıklaması! Transferi...
Yaz transfer döneminin kapanması kısa bir zaman kala Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Orta saha hattını Cristian Medina ile güçlendirmek isteyen sarı lacivertliler Arjantinli oyuncunun transferi için girişimlerini sürdürüyor. Yıldız oyuncunun transferi hakkında Boca Juniors Sportif Direktörü Mauricio Serna flaş bir açıklama yaptı. İşte detaylar... | SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ
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Orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Jose Mourinho, Arjantinli yıldızı kadrosunda görmek istediğini yönetime iletti.
Genç orta sahanın transferinde yol kateden sarı lacivertlilere Arjantin kulübünden flaş yanıt geldi.
BOCA'DAN FENERBAHÇE VE MEDINA AÇIKLAMASI
Boca Juniors Sportif Direktörü Mauricio Serna: "Medina konusunda açık olmak gerekirse: Fenerbahçe'ye oyuncularımızdan biriyle ilgilendikleri için teşekkür ediyoruz, onlara uygun şekilde cevap verdik ve onlar da anlayış gösterdiler.
Yeni birini transfer etme ihtimaliniz olmadığında, çok önemli bir oyuncunuzu bırakmanız mümkün değil.
Fenerbahçe ile çok iyi bir ilişkimiz var ve birbirimizle konuşmaya devam edeceğiz, bu konu kapanmadı ve bu arada birbirimizle konuşacağız." ifadelerini kullandı.
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