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Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler son olarak Manchester United forması giyen Antony'yi gündemine almıştı. Brezilyalı yıldız oyuncu geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2024 Perşembe 14:56
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Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört bir koldan devam ediyor.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Emre Mor gibi isimleri ilk 11'de düşünmediği öne sürülmüştü.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Bunun üzerine yönetimin bir kanat takviyesi yapmayı planladığı belirtilmişti.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Osimhen hamlesinden sonra dünyaca ünlü bir kanat oyuncusu için harekete geçtiği ifade edilmişti.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Manchester United forması giyen Antony'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadığı aktarılmıştı.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

24 yaşındaki yıldız ismin geleceğine dair kararı ise netleşti.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Konuya dair sıcak gelişmeyi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Antony ve Fenerbahçe arasındaki transfer bağlantısının hiçbir gerçekliği bulunmuyor.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Çünkü yıldız ismin, Manchester United'daki projeye tamamen bağlı olduğu belirtildi.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Brezilyalı kanat oyuncusunun yakın çevreleri tarafından bu yaz takımdan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Sambacı'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

95 MİLYON EURO ÖDENDİ!

Manchester United, Antony'yi 2022'de Ajax'tan 95 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

Ancak Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Ten Hag'la yaşadığı problemlerden dolayı kadroya girmekte zorlanıyor.

Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı

GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Hakim Ziyech transferi öncesinde Antony'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

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