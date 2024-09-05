Antony Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? İşte Brezilyalı yıldızın kararı
Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli isimleri dahil eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler son olarak Manchester United forması giyen Antony'yi gündemine almıştı. Brezilyalı yıldız oyuncu geleceği hakkında kararını verdi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın Osimhen hamlesinden sonra dünyaca ünlü bir kanat oyuncusu için harekete geçtiği ifade edilmişti.
Bu doğrultuda sarı lacivertlilerin, Manchester United forması giyen Antony'yi kadrosuna katmak için kolları sıvadığı aktarılmıştı.
24 yaşındaki yıldız ismin geleceğine dair kararı ise netleşti.
Konuya dair sıcak gelişmeyi ünlü gazeteci Fabrizio Romano duyurdu.
Aspor.com.tr editörü Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre, Antony ve Fenerbahçe arasındaki transfer bağlantısının hiçbir gerçekliği bulunmuyor.
Çünkü yıldız ismin, Manchester United'daki projeye tamamen bağlı olduğu belirtildi.
Brezilyalı kanat oyuncusunun yakın çevreleri tarafından bu yaz takımdan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 25 milyon Euro olan Sambacı'nın, kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.
95 MİLYON EURO ÖDENDİ!
Manchester United, Antony'yi 2022'de Ajax'tan 95 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Ancak Brezilyalı oyuncu, teknik direktör Ten Hag'la yaşadığı problemlerden dolayı kadroya girmekte zorlanıyor.
GALATASARAY DA İSTEMİŞTİ
Geçtiğimiz sezon Galatasaray, Hakim Ziyech transferi öncesinde Antony'yi kiralık olarak kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
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