TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...
Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızlar katan Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Luan Peres ve Rade Krunic ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin hedefinde bu kez Cengiz Ünder bulunuyor. Rusya ekiplerinin peşinden koştuğu milli yıldız için takas teklifi geldi. İşte Cengiz'e karşılık teklif edilen isim... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Son olarak Luan Peres ve Rade Krunic ile yollarını ayıran Kanarya'da Cengiz Ünder'in transfer olması için gün sayılıyor.
Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıkan Cengiz Ünder, 9 gol katkısı sağladı.
Milli yıldızın Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan oyuncu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
27 yaşındaki yıldız oyuncuya Rus ekibinin talip olduğu iddia edildi.
Sports RU'nun haberine göre; Krasnodar'ın Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye takas teklifinde bulunduğunu yazdı.
Haberde, Rus ekibinin Cengiz'e karşılık 24 yaşındaki Aleksandr Chernikov'un da takas yoluyla önerildiği iddia edildi.
Ön liberoda görev alan Aleksandr Chernikov bu sezon Krasnodar formasıyla 10 maçta görev aldı.
Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Chernikov'un kulübüyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.
Rusya'da yaz transfer dönemi 12 Eylül'de sona eriyor.
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