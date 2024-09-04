Haberler Fenerbahçe

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Yaz transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızlar katan Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanıyor. Luan Peres ve Rade Krunic ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin hedefinde bu kez Cengiz Ünder bulunuyor. Rusya ekiplerinin peşinden koştuğu milli yıldız için takas teklifi geldi. İşte Cengiz'e karşılık teklif edilen isim... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2024 Çarşamba 14:27
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Kadrosuna önemli yıldızları dahil eden sarı lacivertlilerin UEFA'ya kadro bildirmek için son bir günü kaldı.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Orta saha ve sol bek bölgesine öncelik veren Fenerbahçe'de diğer yandan da ayrılıklar yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Son olarak Luan Peres ve Rade Krunic ile yollarını ayıran Kanarya'da Cengiz Ünder'in transfer olması için gün sayılıyor.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Fenerbahçe formasıyla 34 maça çıkan Cengiz Ünder, 9 gol katkısı sağladı.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Milli yıldızın Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Jose Mourinho'nun kadro planlamasında yer almayan oyuncu için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

27 yaşındaki yıldız oyuncuya Rus ekibinin talip olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Sports RU'nun haberine göre; Krasnodar'ın Cengiz Ünder için Fenerbahçe'ye takas teklifinde bulunduğunu yazdı.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Haberde, Rus ekibinin Cengiz'e karşılık 24 yaşındaki Aleksandr Chernikov'un da takas yoluyla önerildiği iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Ön liberoda görev alan Aleksandr Chernikov bu sezon Krasnodar formasıyla 10 maçta görev aldı.

TRANSFER HABERİ - Rusya'dan Fenerbahçe'ye takas teklifi! Cengiz Ünder'e karşılık...

Piyasa değeri 5 milyon Euro olan Chernikov'un kulübüyle 2029 yılına kadar kontratı bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Semih Kılıçsoy A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı! Semih Kılıçsoy A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı! 14:46
F.Bahçe'ye takas teklifi! Cengiz'e karşılık... F.Bahçe'ye takas teklifi! Cengiz'e karşılık... 14:25
Belarus - Bulgaristan maçı hangi kanalda? Belarus - Bulgaristan maçı hangi kanalda? 13:55
Kuzey İrlanda - Lüksemburg maçı hangi kanalda? Kuzey İrlanda - Lüksemburg maçı hangi kanalda? 13:52
Onuachu sürprizi! Trabzonspor derken... Onuachu sürprizi! Trabzonspor derken... 13:45
Estonya - Slovakya maçı hangi kanalda? Estonya - Slovakya maçı hangi kanalda? 13:38
Daha Eski
Sırbistan - İspanya maçı hangi kanalda? Sırbistan - İspanya maçı hangi kanalda? 13:34
Güneş 11 yıl sonra 5. kez yuvasında Güneş 11 yıl sonra 5. kez yuvasında 13:30
Türkiye ile Galler 10. randevuda Türkiye ile Galler 10. randevuda 13:28
Danimarka - İsviçre maçı hangi kanalda? Danimarka - İsviçre maçı hangi kanalda? 13:28
Hacıosmanoğlu millilerle yemekte buluştu Hacıosmanoğlu millilerle yemekte buluştu 13:25
Krunic F.Bahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli... Krunic F.Bahçelileri yine kızdırdı! Bonservis bedeli... 13:19