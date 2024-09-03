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TRANSFER HABERİ | Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimine "Rusya" resti!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarında ivme kazanan sarı-lacivertli takımda flaş Cengiz Ünder gelişmesi yaşandı. Milli futbolcu, Fenerbahçe yönetimine transfer talebini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimine "Rusya" resti!

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder ile yolların ayrılması planlanıyor.

TRANSFER HABERİ | Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimine "Rusya" resti!

Geçtiğimiz sezon başında 15 milyon Euro'luk rekor bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Ünder, beklentileri karşılayamadı.

TRANSFER HABERİ | Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimine "Rusya" resti!

Avrupa'da transfer döneminin kapanmasının ardından sarı-lacivertliler'de kalıp kalmayacağı merak edilen milli futbolcu için eski talibi yeniden teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ | Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimine "Rusya" resti!

Rusya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Spartak Moskova'nın Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder için 8 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

TRANSFER HABERİ | Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimine "Rusya" resti!

Bu teklif sonrasında tecrübeli oyuncudan sürpriz bir çıkış geldi.

TRANSFER HABERİ | Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimine "Rusya" resti!

Takvim'de yer alan habere göre Cengiz Ünder'in yönetime, "Ben Rusya'da oynamak istemiyorum" dediği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimine "Rusya" resti!

Böylece transfer rafa kalktı.

TRANSFER HABERİ | Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimine "Rusya" resti!

27 yaşındaki, Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maça çıktı.

TRANSFER HABERİ | Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimine "Rusya" resti!

Milli futbolcu, 34 resmi maçta 9 gol attı ve 3 asiste imza attı.

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