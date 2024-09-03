TRANSFER HABERİ | Cengiz Ünder'den Fenerbahçe yönetimine "Rusya" resti!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalarında ivme kazanan sarı-lacivertli takımda flaş Cengiz Ünder gelişmesi yaşandı. Milli futbolcu, Fenerbahçe yönetimine transfer talebini iletti. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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Rusya Ligi'nin güçlü ekiplerinden Spartak Moskova'nın Fenerbahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder için 8 milyon Euro'luk teklifte bulundu.
Bu teklif sonrasında tecrübeli oyuncudan sürpriz bir çıkış geldi.
Takvim'de yer alan habere göre Cengiz Ünder'in yönetime, "Ben Rusya'da oynamak istemiyorum" dediği öğrenildi.
Böylece transfer rafa kalktı.
27 yaşındaki, Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla 34 resmi maça çıktı.
Milli futbolcu, 34 resmi maçta 9 gol attı ve 3 asiste imza attı.
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