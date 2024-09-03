Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı

Teknik direktör Jose Mourinho, 4 Eylül Çarşamba günü UEFA'ya sunulacak liste için kararını verdi.

22 KİŞİ YAZILABİLECEK UEFA listesinde kulübün altyapısından yetişen dört isim bulunmak zorunda. Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasıyla birlikte şu an bu kurala uyan tek isim üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin.