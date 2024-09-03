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Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: 4 Eylül'de UEFA listesini bildirecek olan Fenerbahçe'de hangi futbolcuların kadro dışı kalacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, listeye alınmayacak 6 oyuncuyu belirledi. İşte o isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 15:58
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Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de gözler UEFA'ya verilecek kadroya çevrildi.

Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı

Teknik direktör Jose Mourinho, 4 Eylül Çarşamba günü UEFA'ya sunulacak liste için kararını verdi.

Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı

22 KİŞİ YAZILABİLECEK

UEFA listesinde kulübün altyapısından yetişen dört isim bulunmak zorunda. Ferdi Kadıoğlu'nun satılmasıyla birlikte şu an bu kurala uyan tek isim üçüncü kaleci Ertuğrul Çetin.

Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı

Fenerbahçe, bundan dolayı Avrupa Ligi A Listesi'ne 22 kişi yazabilecek.

Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı

6 İSİM KADRO DIŞI
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği 6 ismin, UEFA listesine alınmayacağı öğrenildi.

Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı

Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde yer almayan oyuncular şunlar:

Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı

RYAN KENT

Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı

EMRE MOR

Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı

SAMET AKAYDİN

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