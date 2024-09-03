Mourinho neşteri vurdu! Fenerbahçe'de 6 isim kadro dışı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: 4 Eylül'de UEFA listesini bildirecek olan Fenerbahçe'de hangi futbolcuların kadro dışı kalacağı merak konusu olmuştu. Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho, listeye alınmayacak 6 oyuncuyu belirledi. İşte o isimler... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, bundan dolayı Avrupa Ligi A Listesi'ne 22 kişi yazabilecek.
6 İSİM KADRO DIŞI
Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de Portekizli teknik adamın kadroda düşünmediği 6 ismin, UEFA listesine alınmayacağı öğrenildi.
Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin Avrupa serüveninde yer almayan oyuncular şunlar:
RYAN KENT
EMRE MOR
SAMET AKAYDİN
RADE KRUNIC
BARTUĞ ELMAZ
CENGİZ ÜNDER
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