TRANSFER HABERİ - Medina'nın aklı Fenerbahçe'de kaldı!
Rotasyonlu kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sofian Amrabat'tan sonra bir bomba daha patlatabilir. Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Medina kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Yıldız oyuncunun aklı Fenerbahçe'de kaldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim son olarak Sofian Amrabat'ı kadrosuna kattı.
Kanarya, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.
Amrabat transferinden sonra Sarı-lacivertlilerin 8 numaraya bir takviye daha yapması gündeme geldi.
Fenerbahçe Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina'yı listesine almıştı.
F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR
Sarı-lacivertli takımın orta saha hedeflerinden Cristian Medina, Fenerbahçe'de oynamaya halen daha sıcak bakıyor.
Boca Juniors ise genç futbolcunun Arjantin'de takımda kalmasını istiyor.
Kariyerini Avrupa'da devam ettirme şansı yakalamak isteyen Medina, gelişmeleri yakından izliyor.
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