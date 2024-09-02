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TRANSFER HABERİ - Medina'nın aklı Fenerbahçe'de kaldı!

Rotasyonlu kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Sofian Amrabat'tan sonra bir bomba daha patlatabilir. Sarı lacivertlilerin gündeminde yer alan Medina kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor. Yıldız oyuncunun aklı Fenerbahçe'de kaldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Medina'nın aklı Fenerbahçe'de kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Alanyaspor'u konuk eden sarı lacivertliler rakibini 3-0 mağlup ederek milli araya kayıpsız gitti.

TRANSFER HABERİ - Medina'nın aklı Fenerbahçe'de kaldı!

Ligde liderliğini sürdüren Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Tadic(2) ve Dzeko kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Medina'nın aklı Fenerbahçe'de kaldı!

Şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de diğer yandan transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Medina'nın aklı Fenerbahçe'de kaldı!

Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim son olarak Sofian Amrabat'ı kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ - Medina'nın aklı Fenerbahçe'de kaldı!

Kanarya, Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Medina'nın aklı Fenerbahçe'de kaldı!

Amrabat transferinden sonra Sarı-lacivertlilerin 8 numaraya bir takviye daha yapması gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ - Medina'nın aklı Fenerbahçe'de kaldı!

Fenerbahçe Arjantinli orta saha oyuncusu Cristian Medina'yı listesine almıştı.

TRANSFER HABERİ - Medina'nın aklı Fenerbahçe'de kaldı!

F.BAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertli takımın orta saha hedeflerinden Cristian Medina, Fenerbahçe'de oynamaya halen daha sıcak bakıyor.

TRANSFER HABERİ - Medina'nın aklı Fenerbahçe'de kaldı!

Boca Juniors ise genç futbolcunun Arjantin'de takımda kalmasını istiyor.

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