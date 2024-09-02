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İngilizler transferi duyurdu! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanacak

Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Fenerbahçe'de sol bek arayışları başladı. Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a satan sarı lacivertliler milli oyuncunun boşluğunu İngiltere Milli Takımı'nın sol bekiyle dolduracak. İngilizler Chelsea'li yıldızın Fenerbahçe'ye kiralanacağını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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İngilizler transferi duyurdu! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanacak

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta maçında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırladı.

İngilizler transferi duyurdu! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanacak

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-0'lıık üstünlüpğü ile sonuçlandı.

İngilizler transferi duyurdu! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanacak

Sarı-lacivertlilerin gollerini Edin Dzeko (2) ve Dusan Tadic kaydetti.

İngilizler transferi duyurdu! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanacak

Jose Mourinho'nun öğrencileri bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 10'a yükseltti.

İngilizler transferi duyurdu! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanacak

Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

İngilizler transferi duyurdu! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanacak

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasıyla beraber sol bekte önemli bir ismini kaybeden F.Bahçe için sürpriz bir iddia gündeme düştü.

İngilizler transferi duyurdu! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanacak

İngiliz basınında yer alan haberde Chelsea'nin Ben Chilwell'i bir takıma kiralık göndermek istediği öne sürüldü.

İngilizler transferi duyurdu! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanacak

Chilwell'in Fenerbahçe'ye gitmesine sıcak bakıldığı iddia edildi.

İngilizler transferi duyurdu! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanacak

27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 28 milyon euro.

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