İngilizler transferi duyurdu! Chelsea'nin yıldızı Fenerbahçe'ye kiralanacak
Yaptığı transferlerle büyük ses getiren Fenerbahçe'de sol bek arayışları başladı. Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a satan sarı lacivertliler milli oyuncunun boşluğunu İngiltere Milli Takımı'nın sol bekiyle dolduracak. İngilizler Chelsea'li yıldızın Fenerbahçe'ye kiralanacağını duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Jose Mourinho'nun öğrencileri bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 10'a yükseltti.
Öte yandan transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmasıyla beraber sol bekte önemli bir ismini kaybeden F.Bahçe için sürpriz bir iddia gündeme düştü.
İngiliz basınında yer alan haberde Chelsea'nin Ben Chilwell'i bir takıma kiralık göndermek istediği öne sürüldü.
Chilwell'in Fenerbahçe'ye gitmesine sıcak bakıldığı iddia edildi.
27 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 28 milyon euro.
İngiliz oyuncu sol bekin yanı sıra orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
Ben Chilwell'in Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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