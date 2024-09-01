TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son olarak Fiorentina forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun onay vermesi halinde iki transfer daha yapmayı planlıyor. İşte gündemdeki isimler... (FB spor haberi)
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Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
Akdeniz ekibi karşısında alınan galibiyetle milli araya moralli giren Fenerbahçe, orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı.
Sarı-lacivertliler, Fiorentina forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.
Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat transferi sonrası bir 8 numara ve sol bek takviyelerinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.
Fenerbahçe, transfer çalışmalarını Jose Mourinho'nun kararına göre şekillendirecek.
Portekizli teknik direktörle bir görüşme yapacak yönetim, talep gelmesi halinde hızlıca harekete geçecek.
Sportif Direktör Mario Branco'nun hazırladığı listeyi Mourinho'ya sunması bekleniyor.
Branco ve scout ekibinin hazırladığı listede sol bek için Archie Brown ve orta sahada da Cristian Medina öne çıkıyor.
Gent'le Archie Brown için temaslar kuran Fenerbahçe, orta sahada Medina konusunda da Boca Juniors ile resmi görüşmelere başlamıştı.
Ayrıca Ajax'ın 24 yaşındaki sol beki Owen Wijndal da alternatifler arasında.
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