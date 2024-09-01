TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.