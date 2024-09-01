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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Son olarak Fiorentina forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun onay vermesi halinde iki transfer daha yapmayı planlıyor. İşte gündemdeki isimler... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk etti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Sarı-lacivertliler, rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic (2) ve Edin Dzeko kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Bu sonuçla puanını 11'e yükselten Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Akdeniz ekibi karşısında alınan galibiyetle milli araya moralli giren Fenerbahçe, orta saha transferinde de mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Sarı-lacivertliler, Fiorentina forması giyen Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Kulübümüz, Fiorentina takımında forma giyen Fas Milli Takım oyuncusu Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak kadrosuna katmıştır. Yeni futbolcumuza sarı lacivert çubuklu forma altında şampiyonluklarla dolu bir kariyer diliyoruz." denildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Sarı-lacivertlilerde Sofyan Amrabat transferi sonrası bir 8 numara ve sol bek takviyelerinin yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Fenerbahçe, transfer çalışmalarını Jose Mourinho'nun kararına göre şekillendirecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Portekizli teknik direktörle bir görüşme yapacak yönetim, talep gelmesi halinde hızlıca harekete geçecek.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Sportif Direktör Mario Branco'nun hazırladığı listeyi Mourinho'ya sunması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Branco ve scout ekibinin hazırladığı listede sol bek için Archie Brown ve orta sahada da Cristian Medina öne çıkıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Gent'le Archie Brown için temaslar kuran Fenerbahçe, orta sahada Medina konusunda da Boca Juniors ile resmi görüşmelere başlamıştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'den çifte bomba! Mourinho isterse imza atacaklar

Ayrıca Ajax'ın 24 yaşındaki sol beki Owen Wijndal da alternatifler arasında.

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