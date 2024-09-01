FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Teklif belli oldu...
Fenerbahçe'de sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan İsmail Yüksek için Alman devi resmen devreye girdi. Milli futbolcu için Alman basınına göre teklif edilen bonserviste belli oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ
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16 MİLYON EUROLUK TEKLİF
F.BAHÇE HENÜZ YANIT VERMEDİ
MOURINHO'NUN DA TAKDİRİNİ KAZANDI
Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performanslarla dikkat çeken İsmail Yüksek, teknik direktörü Jose Mourinho'nun da takdirini kazanmış durumda.
İsmail Yüksek'in, Mourinho'nun Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası özel olarak kutladığı oyuncular arasında yer aldığı öğrenildi.
FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?
25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile toplam 82 resmi maçta forma giydi ve 2 gol 7 asistlik katkı sağladı.
MİLLİ TAKIM PERFORMANSI
İsmail Yüksek, A Milli Futbol Takımı'nda 17 kez forma giydi ve Avrupa Şampiyonası'nda 2 kez ilk 11'de yer aldı.
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