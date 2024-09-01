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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Teklif belli oldu...

Fenerbahçe'de sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan İsmail Yüksek için Alman devi resmen devreye girdi. Milli futbolcu için Alman basınına göre teklif edilen bonserviste belli oldu. İşte son detaylar... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2024 Pazar 10:44
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Teklif belli oldu...

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Avrupa devi Borussia Dortmund'un radarına girdi. Nuri Şahin'i takımın başına getiren Alman devi, Fenerbahçeli orta sahayı kadrosuna katmak istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Teklif belli oldu...

16 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Alman basını; Borussia Dortmund'un, İsmail Yüksek için 16 milyon euro bedelli teklifte bulunduğunu öne sürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Teklif belli oldu...

F.BAHÇE HENÜZ YANIT VERMEDİ

Yeniden satışta yüzde 25 hisseye sahip olacak olan Fenerbahçe ise teklife henüz yanıt vermedi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Teklif belli oldu...

MOURINHO'NUN DA TAKDİRİNİ KAZANDI

Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performanslarla dikkat çeken İsmail Yüksek, teknik direktörü Jose Mourinho'nun da takdirini kazanmış durumda.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Teklif belli oldu...

İsmail Yüksek'in, Mourinho'nun Çaykur Rizespor karşılaşması sonrası özel olarak kutladığı oyuncular arasında yer aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: İsmail Yüksek'e sürpriz talip! Teklif belli oldu...

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

25 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe forması ile toplam 82 resmi maçta forma giydi ve 2 gol 7 asistlik katkı sağladı.

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