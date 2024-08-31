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Fenerbahçe Medina için son kez masaya oturacak! Transfer olmazsa alternatifi hazır

Son olarak kadrosunu Sofian Amrabat ile güçlendiren Fenerbahçe'de orta saha için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'nın transferini bitirmek isteyen sarı lacivertliler son kez masaya oturacak. Eğer anlaşma olmazsa alternatifi hazır. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2024 Cumartesi 06:50
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Fenerbahçe Medina için son kez masaya oturacak! Transfer olmazsa alternatifi hazır

Amrabat'ı kadrosuna katan Fenerbahçe orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlıyor.

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Fenerbahçe Medina için son kez masaya oturacak! Transfer olmazsa alternatifi hazır

Sarı-lacivertliler rotasını tekrar bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü ancak anlaşma sağlayamadığı Medina'ya çevirdi.

Fenerbahçe Medina için son kez masaya oturacak! Transfer olmazsa alternatifi hazır

Arjantin ekibi Boca Juniors'da forma giyen 22 yaşındaki orta saha için son bir hamle yapılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Medina için son kez masaya oturacak! Transfer olmazsa alternatifi hazır

Fenerbahçe'nin bonservisinin 6 ayrı şahsa ait olduğu öne sürülen genç yıldız için Arjantin ekibiyle son kez görüşeceği ve bu sorunun aşılamaması halinde de transferden vazgeçeceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe Medina için son kez masaya oturacak! Transfer olmazsa alternatifi hazır

Sarı-lacivertliler, Medina'nın alternatifi olarak belirlediği ismi ise Fransa'da buldu.

Fenerbahçe Medina için son kez masaya oturacak! Transfer olmazsa alternatifi hazır

Takvim'in haberine göre; Kanarya'nın Marsilya'da forma giyen Faslı orta Azzedine Ounahi için Fransız kulübü ile temaslara başlayacağı ifade ediliyor.

Fenerbahçe Medina için son kez masaya oturacak! Transfer olmazsa alternatifi hazır

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESI VAR

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki orta saha 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Marsilya ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Fenerbahçe Medina için son kez masaya oturacak! Transfer olmazsa alternatifi hazır

Fas ile de 30 maça çıkan Ounahi 5 gol kaydetti.

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