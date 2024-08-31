Fenerbahçe Medina için son kez masaya oturacak! Transfer olmazsa alternatifi hazır
Son olarak kadrosunu Sofian Amrabat ile güçlendiren Fenerbahçe'de orta saha için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Boca Juniors forması giyen Cristian Medina'nın transferini bitirmek isteyen sarı lacivertliler son kez masaya oturacak. Eğer anlaşma olmazsa alternatifi hazır. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Fenerbahçe'nin bonservisinin 6 ayrı şahsa ait olduğu öne sürülen genç yıldız için Arjantin ekibiyle son kez görüşeceği ve bu sorunun aşılamaması halinde de transferden vazgeçeceği ifade ediliyor.
Sarı-lacivertliler, Medina'nın alternatifi olarak belirlediği ismi ise Fransa'da buldu.
Takvim'in haberine göre; Kanarya'nın Marsilya'da forma giyen Faslı orta Azzedine Ounahi için Fransız kulübü ile temaslara başlayacağı ifade ediliyor.
3 YIL DAHA SÖZLEŞMESI VAR
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki orta saha 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında forma giyebiliyor. Güncel verilere göre 12 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcunun Marsilya ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.
Fas ile de 30 maça çıkan Ounahi 5 gol kaydetti.
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