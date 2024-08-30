Fenerbahçe 3-0 Alanyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kanarya evinde rahat kazandı!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri Tadic (2) ve Dzeko kaydetti. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 10'a yükseltirken, Alanyaspor 2 puanda kaldı.

Karşılaşmaya baskılı başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Rakip kalede pozisyonlar bulan sarı-lacivertliler, kaleci Ertuğrul'u geçemedi. 43'üncü dakikada sahneye çıkan Tadic, takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının başlarında iki takımda pozisyon bulmakta zorlandı. 60'ıncı dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topa hareketlenen Tadic, ceza sahasına girer girmez yaptığı aşırtma vuruşla takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-0. İkinci golün ardından oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe, 68'inci dakikada Dzeko ile 3'üncü golü buldu: 3-0. Karşılaşmada başka olmadı ve Fenerbahçe sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

MONTELLA VE MERİH DEMİRAL MAÇTA

Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u konuk ettiği karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da takip etti. İtalyan teknik adam, yardımcılarıyla birlikte mücadeleyi izledi. Öte yandan A Milli Takım'ın tecrübeli savunmacısı Merih Demiral da maçı tribünden takip etti.

AMRABAT TRİBÜNDE

Sarı-lacivertli ekibin; prensip anlaşmasına varıp, İstanbul'a getirdiği Sofyan Ambarat, mücadeleyi tribünlerden izledi. Akşam saatlerinde İstanbul'a gelen Faslı orta saha oyuncusu, mücadeleyi izlemek için Ülker Stadyumu'nda yerini aldı.

İLK KEZ AYNI 11 İLE SAHADA

Jose Mourinho, bu sezon ilk kez aynı ilk 11 ile takımını sahaya sürdü.

Sezon başından beri hem sakatlık hem de transferler dolayısıyla aynı kadroyla sahaya çıkamayan Portekizli çalıştırıcı, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında aynı 11'i değerlendirdi.

CEZASI SONA EREN MERT HAKAN KADRODA

Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Corendon Alanyaspor karşısında kadroda yer aldı.

Geçtiğimiz sezondan 4 maçlık cezasını Çaykur Rizespor müsabakasıyla tamamlayan deneyimli oyuncu, Corendon Alanyaspor karşısında forma şansı bekledi.

TEK EKSİK OSAYİ-SAMUEL

Fenerbahçe'de Corendon Alanyaspor karşısında tek eksik Bright Osayi-Samuel oldu.

Bileğindeki sakatlık nedeniyle Çaykur Rizespor deplasmanına götürülmeyen tecrübeli oyuncu, Alanyaspor maçına da yetişemedi.

Öte yandan Samet Akaydın, Luan Peres, Rade Krunic, Ryan Kent ve Miha Zajc teknik heyet tercihiyle kadroya alınmadı.

30 AĞUSTOS COŞKUYLA KUTLANDI

Fenerbahçe Kulübü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı karşılaşma öncesinde coşkuyla kutladı.

Her iki kale arkası tribünde dev Türk bayrakları, Fenerium tribününde de Atatürk bayrağı açılırken, taraftarlar marşlarla zafer coşkusu yaşadı.

Sarı-lacivertli oyuncular sahaya ısınmaya, "Bir Milletin Kurtuluş ve Varoluş Zaferinin 102. Yıl Dönümü Kutlu Olsun" yazılı pankartla çıktı.

Ayrıca Fenerium tribününün altında eski Türk devletlerinin bayrakları yer aldı.

Öte yandan seremoni öncesinde her iki takım sahaya Atatürk'ün "Büyük Zaferler Yalnızca Büyük Milletler Tarafından Kazanılabilir!" sözünü taşıyan pankartla çıktı.

DAUM UNUTULMADI

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Christoph Daum, Alanyaspor maçında unutulmadı.

Sarı-lacivertli takımda birçok önemli başarıya imza atan Alman teknik adam, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

Maç öncesi Daum için ekranda video yayımlandı.

SERDAR DURSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Eski Fenerbahçeli oyuncu Serdar Dursun, Corendon Alanyaspor formasıyla eski takımına karşı mücadele etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, eski oyuncusunu maç öncesinde tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

Serdar, geçtiğimiz sezon da Fatih Karagümrük formasıyla yine Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıkmıştı.