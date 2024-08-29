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Transferin ustası

Fenerbahçe, 1998'den bu yana transfer ihracatında müthiş bir seri yakaladı. Sarı lacivertliler, Aziz Yıldırım ve Ali Koç dönemlerinde oyuncu satışlarında tarihi bir başarı yaşadı. Özellikle son 2 yılda Altay Bayındır, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi 3 milli yıldızdan 55 milyon euroluk gelir sağlandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Transferin ustası

Fenerbahçe, oyuncu ihracatıyla fark yaratıyor. Sarı lacivertliler, hem Aziz Yıldırım hem de Ali Koç dönemlerinde futbolcu satışlarıyla dikkat çekti. 1998'de Okocha'nın PSG'ye 12.4 milyon euroya gidişiyle başlayan süreç, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euroluk Brighton transferiyle devam etti. Fenerbahçe'de 25 yılda Okocha, Baliç, Anelka, Andre Santos, Lugano, Niang, Moussa Sow, Luis Nani, Kjaer, Eljif Elmas, Josef de Souza, Giuliano, Vedat Muriç, Kim Min Jae, Altay Bayındır, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi yıldızlar satıldı.

6 YILDA 137.1 MİLYON EURO

Sarı lacivertli kulüpte en yüksek satış Ferdi Kadıoğlu oldu. Son 2 yılda Altay Bayındır, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu gibi üç milli yıldızın satışından toplam 55 milyon euro elde edildi. Ali Koç'un başkanlık döneminde ise 2018-2024 arası 6 yılda 137.1 milyon euro kazanıldı. Özellikle Avrupa'nın 5 büyük ligine önemli isimler gönderildi. Eljif Elmas ve Kim Min Jae Napoli'ye, Vedat Muriç Lazio'ya, Arda Güler Real Madrid'e, Altay Bayındır Manchester United'a ve son olarak Ferdi Kadıoğlu Brighton'a imza attı.

DEV iHRAÇ AVRUPA'NIN

5 büyük ligine Fenerbahçe'den giden transferler dikkat çekti. Sarı lacivertliler, son dönemde yüksek bonservis bedelleriyle İtalya'ya 3, İngiltere, Almanya ve İspanya'ya ise birer oyuncu sattı.

SATIŞ REKORUNA ORTAK

Fenerbahçe, en yüksek transfer getirisine Ferdi Kadıoğlu'nun satışı ile imza attı. İngiltere'nin Brighton kulübüne transfer olan Ferdi, sarı lacivertlilerin kasasına 30 milyon euro gibi önemli bir rakam girmesini sağladı. Türk oyuncular içerisinde en yüksek bonservis ödenen oyuncu olan milli futbolcu, Türkiye'den satılan en pahalı oyuncu rekoruna da ortak oldu. Galatasaray, geçtiğimiz sezon Sacha Boey'i aynı bonservis ücretine satmıştı.

BONSERVİSSİZ GİDENLER

Sarı lacivertli kulüpte son 25 yıllık süreçte bonservis getirisi olmadan ayrılan futbolcular da oldu. 2003 yılında Rüştü Reçber, Avrupa devi Barcelona'ya gitti. 2005'te Serhat Akın, Belçika'nın köklü ekibi Anderlecht'e transfer oldu. 2007'de Tuncay Şanlı o dönem İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Middlesborough'ya imza attı.

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