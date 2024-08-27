TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na duygusal veda!

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro ve bonuslarla İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

Milli futbolcuya Fenerbahçe böyle veda etti.

Sarı-lacivertliler sosyal medyadan paylaştığı klipte, "Gururla bakan gözler var arkanda, her zaman güzel kalacaksın hatıralarda..." ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

İNGİLİZ EKİBİ TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU:

It's finally Ferdi time... 🇹🇷 pic.twitter.com/MuHQzD9t3H — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2024