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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na duygusal veda!

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibi Brighton'a resmen transfer oldu. Kanarya bu transferin ardından futbolcu için veda mesajı paylaştı. İşte o görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 22:30 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 23:12
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na duygusal veda!

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro ve bonuslarla İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

Milli futbolcuya Fenerbahçe böyle veda etti.

Sarı-lacivertliler sosyal medyadan paylaştığı klipte, "Gururla bakan gözler var arkanda, her zaman güzel kalacaksın hatıralarda..." ifadelerine yer verdi.

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