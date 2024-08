TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na duygusal veda!

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro ve bonuslarla İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.

Milli futbolcuya Fenerbahçe böyle veda etti.

Sarı-lacivertliler sosyal medyadan paylaştığı klipte, "Gururla bakan gözler var arkanda, her zaman güzel kalacaksın hatıralarda..." ifadelerine yer verdi.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Welcome to your new home, Ferdi! 💙🤍 pic.twitter.com/JqBOJ8g5jM