TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'na duygusal veda!

Ferdi Kadıoğlu 30 milyon Euro ve bonuslarla İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a transfer oldu.
Milli futbolcuya Fenerbahçe böyle veda etti.
Sarı-lacivertliler sosyal medyadan paylaştığı klipte, "Gururla bakan gözler var arkanda, her zaman güzel kalacaksın hatıralarda..." ifadelerine yer verdi.
İŞTE O PAYLAŞIM:
Gururla bakan gözler var arkanda, her zaman güzel kalacaksın hatıralarda... 🙏 💛💙 pic.twitter.com/l3ExD3nwqc— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 27, 2024
İNGİLİZ EKİBİ TRANSFERİ BÖYLE DUYURDU:
It's finally Ferdi time... 🇹🇷 pic.twitter.com/MuHQzD9t3H— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2024
Welcome to your new home, Ferdi! 💙🤍 pic.twitter.com/JqBOJ8g5jM— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 27, 2024