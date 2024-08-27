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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu transferini KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Brighton'a transferini KAP'a bildirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 19:36 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 19:46
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SON DAKİKA | Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu transferini KAP'a bildirdi!

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu'nun, İngiltere'nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

5+1 YILLIK İMZALADI

Milli oyuncu, İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Ferdi, Brighton'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

FENERBAHÇE 40 MİLYON € KAZANACAK

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun transferinden bonuslarla birlikte toplam 40 milyon euro ücret kazanacak. Sarı lacivertli ekip ayrıca, Ferdi'nin sonraki satışından yüzde 10 pay alacak.

40 GOLE KATKI YAPTI

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen ve 2018'den beri Fenerbahçe'de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertli formayla çıktığı 203 maçta 18 gol attı ve 22 asist yaptı.

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