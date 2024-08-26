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Ömer Üründül'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum!

Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibini 5-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 09:38
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Ömer Üründül'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında, 25 Ağustos Pazar günü Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, 5-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin gollerini Fred (3), Dzeko ve Husniddin Aliqulov (KK) kaydetti. Bu maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, önemli değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Usta yazardan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum!

ÖMER ÜRÜNDÜL - İKİNCİ YARI BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİ!

Fenerbahçe, Rize'de görkemli bir deplasman galibiyeti elde etti. İlk yarı zor geçti. Rizespor temaslı oyunla Fenerbahçe'yi rahatsız ediyor, fırsat buldukça da hızlı ataklarla tehdit etmeye çalışıyordu. Sıkıntılı ilk bölümde Fred'in değişik bir tarzla yolda dönerek devam eden şutuyla skor avantajı yakalandı. Bunun moraliyle Fenerbahçe yine çok rahat değildi ama oyunu kontrolü altında tutuyordu. Bu yarıda sadece ikinci gol için Dzeko bir fırsatı kullanamadı.

Usta yazardan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum!

İkinci devreye Fenerbahçe, daha öz güvenli ve büyük takım olduğunu hissettiren bir anlayışla başladı. Sonra Dzeko'nun sıfıra yakın klas golüyle farkı ikiye çıkardı. Ondan sonra Rizespor tamamen oyunu bıraktı ve arka arkaya Fenerbahçe'nin golleri geldi.
Fred, hat-trick yaptı. Sonuçta farklı galibiyetle 3 puan kazanılırken Mourinho'ya da moral oldu.

Usta yazardan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum!

Gelelim genel gözlemlerime. Tadic ile Dzeko'nun fizik olarak yetersizliği ve etkili dribblinglerinin olmayışı zor maçlarda sorun yaratır. Maximin yetenekli bir kanat forvet. Sprinter ve adam eksilten özeliklere sahip ama kopuk kopuk oynuyor. Bazen birinci sınıf hareketler yapıyor bazen topla kavga ediyor. Daha istikralı bir yapıya kavuşması lazım.

Usta yazardan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum!

Her zaman vurguluyorum; İsmail Yüksek, bu takımın ön liberodaki vazgeçilmez sigortasıdır. Dün de çok başarılıydı. Szymanski de gittikçe kuvvetleniyor ama ofansif etkinliğini artırmalı.

Usta yazardan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum!

Turgut Doman yeni MHK'nin gözdesi. Bu açıkça ilk 3 haftada belli oldu. Genel yönetimi iyiydi ama ilk yarı Oosterwolde'ye yapılan kontrolsüz müdahale net penaltıydı.

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