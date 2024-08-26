Ömer Üründül'den Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası dikkat çeken yorum!
Trendyol Süper Lig'in 3.haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Karadeniz ekibini 5-0'lık skorla mağlup etti. Bu maçın ardından Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül, Fenerbahçe için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o yazı...
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İkinci devreye Fenerbahçe, daha öz güvenli ve büyük takım olduğunu hissettiren bir anlayışla başladı. Sonra Dzeko'nun sıfıra yakın klas golüyle farkı ikiye çıkardı. Ondan sonra Rizespor tamamen oyunu bıraktı ve arka arkaya Fenerbahçe'nin golleri geldi.
Gelelim genel gözlemlerime. Tadic ile Dzeko'nun fizik olarak yetersizliği ve etkili dribblinglerinin olmayışı zor maçlarda sorun yaratır. Maximin yetenekli bir kanat forvet. Sprinter ve adam eksilten özeliklere sahip ama kopuk kopuk oynuyor. Bazen birinci sınıf hareketler yapıyor bazen topla kavga ediyor. Daha istikralı bir yapıya kavuşması lazım.
Her zaman vurguluyorum; İsmail Yüksek, bu takımın ön liberodaki vazgeçilmez sigortasıdır. Dün de çok başarılıydı. Szymanski de gittikçe kuvvetleniyor ama ofansif etkinliğini artırmalı.
Turgut Doman yeni MHK'nin gözdesi. Bu açıkça ilk 3 haftada belli oldu. Genel yönetimi iyiydi ama ilk yarı Oosterwolde'ye yapılan kontrolsüz müdahale net penaltıydı.
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