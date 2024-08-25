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Fenerbahçe'den hakem ve VAR tepkisi!

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçının ardından sosyal medya hesabından maçın hakemi ve VAR hakkında açıklama yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2024 Pazartesi 00:31
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Fenerbahçe'den hakem ve VAR tepkisi!

Fenerbahçe, Rizespor maçının ardından hakem ve VAR hakkında çarpıcı bir açıklama yaptı.

İşte sarı lacivertli kulüpten yapılan paylaşım;

DİKKAT ÇEKİYORUZ Futbol Takımımızın, Trendyol Süper Ligin 3. haftasında deplasmanda Rizespor ile oynadığı maça dair bu açıklamayı yapıyoruz. Öncelikle kafilemizi nazik ev sahipliğinde ağırlayan Rizespor yönetimine teşekkür ediyoruz. Ayrıca tüm süreçleri hiçbir aksama olmaksızın yöneten Rize Emniyetine teşekkür ediyoruz. Deplasman tribününde Takımımızı durmaksızın destekleyen büyük taraftarımız iyi ki varsınız! Bu uzun ve zorlu maraton sizin desteğiniz olmadan olmaz. İlgili açıklama odağında vurgulamak istediğimiz şudur ki; Takımımızın farklı galibiyetine rağmen maçın ilk yarısında gerek 'mantığı anlaşılmayan' sarı kartlar gerekse verilmeyen iki penaltı hakem ve VAR'ın yönetim ve yaklaşımına dair endişe duymamıza sebebiyet vermiştir. Bu yaklaşımın devam etmemesi tek talep ve beklentimizdir. Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm ilgilileri, hakem yönetimlerindeki soru işaretlerini gidermek adına zaman kaybetmeksizin gereken adımları atmaya davet ediyoruz. ifadeleri yer aldı.

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