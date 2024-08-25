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FENERBAHÇE HABERİ - İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Hem Fenerbahçe hem de A Milli Takım formasıyla gösterdiği etkili performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekibi Brighton'ın yolunu tuttu. Yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler ile sezona iyi bir başlangıç yapan İngiliz ekibinin yıldız futbolcu transfer etme sebebi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 13:50 Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 13:56
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FENERBAHÇE HABERİ - İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış

Fenerbahçe'de takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Ferdi Kadıoğlu'nun durumu netleşti.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış

Sarı-lacivertli takımın yanı sıra EURO 2024'te A Milli Takımımızla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcu, İngiltere'nin yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış

24 yaşındaki sol bek, Premier Lig ekibi Brighton ile sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu transferinden bonuslarla beraber 35 milyon Euro'luk bir geliri kasasına koyacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış

Yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için büyük uğraş veren Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu tercihinin sebebi ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış

Milliyet'in haberine göre, Brighton Teknik Direktörü Fabia Hürzeler, 3'lü savunmanın kanat beklerini başrolde düşündüğü ve Ferdi'nin toplu ve topsuz koşularda büyük katkı sağlayacağını düşündüğü için transferini istediği aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış

Ferdi Kadıoğlu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maçta forma giydi.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış

24 yaşındaki yıldız, 1 gollük bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE HABERİ - İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış

Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 30 milyon Euro.

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