FENERBAHÇE HABERİ - İşte Ferdi Kadıoğlu transferinin perde arkası! Brighton bu yüzden almış

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu transferinden bonuslarla beraber 35 milyon Euro'luk bir geliri kasasına koyacak.

Milliyet'in haberine göre, Brighton Teknik Direktörü Fabia Hürzeler, 3'lü savunmanın kanat beklerini başrolde düşündüğü ve Ferdi'nin toplu ve topsuz koşularda büyük katkı sağlayacağını düşündüğü için transferini istediği aktarıldı.